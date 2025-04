Wahl-Sonntag: Für manche geht es um alles!

Das sind die Gegner und Gegnerinnen des Bürgermeisters: Dominik Nepp wird zwar dazugewinnen, aber nicht gewinnen – Karl Mahrer kämpft ums politische Überleben, NEOS und Grüne bleiben stabil.

Obwohl Michael Ludwig laut allen Umfragen Bürgermeister bleiben wird, geht es für die anderen Parteien und Spitzenkandidaten um viel – für manche sogar ums politische Überleben! Etwa für ÖVP-­Obmann Karl Mahrer, der vor allem zwei Probleme hat: die Anklage in der Causa Wienwert und die 20,43 Prozent, die vor fünf Jahren vor allem dank Sebastian Kurz erreicht wurden. Stürzen die Türkis-Schwarzen auf unter 10 Prozent ab, ist Mahrer wohl Geschichte.

Top-Job übernommen

Leicht wird’s auch nicht für die NEOS, die ihren weiter amtierenden Parteichef Christoph Wiederkehr an den Bund „verloren“ haben. Formale Spitzenkandidatin ist Selma Arapović, den Topjob als Bildungs-Stadträtin übernahm aber Bettina Emmerling von Wiederkehr. Man geht also als Trio in die Wahl. Anders als die Freiheitlichen, deren Wahlkampf auf Dominik Nepp zugeschnitten ist. Er flog 2020 mit 7,11 Prozent fast aus dem Gemeinderat, was damals an Straches Ibiza-Affäre lag. Diesmal wird man über 20 Prozent schaffen. Also dazugewinnen, aber nicht gewinnen!

Über zehn Prozent

Stabil wie die NEOS liegen auch die Grünen mit der eher unbekannten Judith Pühringer in den Umfragen: Sie dürften klar über der magischen Zehn-Prozent-Marke bleiben! Bei der Wahl 2020 erreichten sie mit 14,8 % (+ 3 %) aber schon eine beachtliche Höhe.

Die Ergebnisse der Wien-Wahl 2020: Wien Wahl 2020