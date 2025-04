Wien wählt: Spannender Sonntag mit Fragezeichen

Von 7 bis 17 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, dann wird gezählt: Die Gemeinderats- und Bezirksvertretungswahl sorgt für enorme Spannung. Die Ergebnisse in den Bezirken werden auf sich warten lassen.

1.109.936 Wienerinnen und Wiener wählen den neuen Gemeinderat. Bei der Bezirkswahl sind es noch mehr: 1.374.712 können ihr Kreuzerl machen. Für die zehn Stunden zwischen 7 und 17 Uhr stehen 1.504 Wahllokale in den 23 Bezirken zur Verfügung. Wobei viele schon mit Wahlkarten abgestimmt haben – die meisten Wahlkarten werden direkt in den Sprengeln am Wahlabend ausgezählt. Daher ist mit den Bezirksergebnissen erst in den Nachtstunden zu rechnen.

Ludwig klarer Favorit

Als klarer Favorit geht laut allen Umfragen Bürgermeister Michael Ludwig von der SPÖ ins Rennen. Er erreichte bei der Gemeinderatswahl 2020 41,6 % – erklärtes Wahlziel ist diesmal “ein Vierer vorne”. Die letzten Umfragen haben der SPÖ um die 38 % vorausgesagt. Michael Ludwigs Persönlichkeitswerte liegen allerdings klar über 50 % – daher auch der Wahlslogan am Ende: “Wer Ludwig will, wählt SPÖ”.

FPÖ und ÖVP im Kampf

Für die zweitplatzierte Partei 2020 wird es heuer schwierig: Die ÖVP bekam 20,4 %, davon kann der aktuelle Spitzenkandidat Karl Mahrer nur träumen. Umfragen sagen der Volkspartei zwischen 10 und 12 % voraus. Anders die Situation bei den Blauen. Hier ist eine Verdreifachung des 2020er-Ergebnisses von 7,1 % zu erwarten. Manche Prognosen sprechen von bis zu 25 %. Allerdings hat die FPÖ bei der Nationalratswahl 2024 in Wien “nur” 20,7 % erreicht, bundesweit waren es 28,8 %.

Grüne und Neos stabil

Durchaus stabil scheinen Neos und Grüne. Die Neos erreichten 2020 7,5 % und vor allem eine Regierungsbeteiligung unter Christoph Wiederkehr. Die letzten Umfragen sagen den Pinken um die 9 % voraus. Womit sie die Grünen nicht einholen, die umfragemäßig bei 12 % liegen. Sie werden kaum dazugewinnen können, da sie 2020 mit 14,8 % ein Rekordergebnis einfuhren. Es wäre schon ein Erfolg, wenn sie in die Nähe kämen.

Ergebnisse 2020 in der Übersicht

SPÖ: 41,62 % (+ 2,03 %)

ÖVP: 20,43 % (+ 11,19 %)

Grüne: 14,80 % (+ 2,96 %)

Neos: 7,47 % (+ 1,31 %)

FPÖ: 7,11 % (– 23,68 %)

HC Strache: 3,27 %

Links: 2,06 %

SÖZ: 1,20 %

Bier: 1,80 %

Noch Fragen zur Wahl?

Das zuständige Wahllokal findet man auch in der Wahllokal-Suche auf Stadt Wien Wahlen. Die Wahlstandorte sind im Online-Stadtplan (Stadtplan) eingezeichnet. Darüber hinaus steht das Stadtservice unter der Telefonnummer 01/4000-4001 auch am Wahl-Sonntag von 7 bis 17 Uhr für Auskünfte zur Verfügung.