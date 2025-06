Bäume statt Wände: Ottakring mit dem ersten Waldkindergarten

Im Herbst startet ein ganz besonderes Bildungsangebot im 16. Bezirk: Der erste Waldkindergarten der Wiener Kinderfreunde öffnet seine Tore – oder besser gesagt, seine Wege in die Natur. Direkt beim Europahaus des Kindes am Gallitzinberg verbringen Kinder von drei bis sechs Jahren künftig jeden Tag draußen im Grünen. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Der neue Waldkindergarten ist ein Teil des bestehenden Kinderfreunde-Kindergartens im Europahaus. Rund 20 Kinder werden in der Waldgruppe betreut. Der Tag beginnt im Gruppenraum, doch schon um 9 Uhr geht’s hinaus in den Wald. Dort wird gejausnet, geplant, entdeckt – und einfach Kind sein gelebt. Auch das Mittagessen wird im Kindergarten eingenommen, bevor es für die Nachmittagszeit wieder nach draußen geht. Ab 16 Uhr können die Kinder wieder abgeholt werden.

Der Gallitzinberg als grünes Klassenzimmer

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp zeigt sich begeistert: „Ich wünsche mir schon lange einen Waldkindergarten in Ottakring. Das wunderbare Areal am Ottakringer Gallitzinberg eignet sich optimal für dieses tolle Projekt.“ Die Lage ermöglicht es, dass Kinder täglich in unmittelbarer Nähe zur Natur lernen und spielen können.

Natur erleben, Forscherdrang fördern

Auch Christian Oxonitsch, Vorsitzender der Wiener Kinderfreunde, hebt den Mehrwert des Projekts hervor: „Ich bin sehr stolz darauf, dass es den Kinderfreunden gelungen ist, dieses lange geplante Projekt auf die Beine zu stellen. Die Kinder können damit einen engen Bezug zur Natur gewinnen und ihren Forscherdrang ausleben.“

Jetzt anmelden

Interessierte Eltern können sich direkt an Kindergarten- und Hortleiterin Sabine Mucha wenden:

E-Mail: kdg.europahaus@wien.kinderfreunde.at

Tel. 01/40125-1160711