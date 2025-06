Ernst Hilgers Vermächtnis für die rot-weiß-rote Kunstwelt

Am 26. Mai verstarb Ernst Hilger im Alter von 75 Jahren. Er war eine zentrale Figur der österreichischen Kunstszene und ein leidenschaftlicher Galerist. Sein Lebenswerk steht für Engagement, Pioniergeist und eine tiefe Liebe zur Kunst.

Leben und Werdegang

Ernst Hilger wurde 1949 in Wien geboren und zeigte bereits früh eine besondere Affinität zur kreativen Szene seiner Heimatstadt. Nach seinem Studium an der Universität Wien widmete er sich bald der Kunstwelt und gründete 1971 die Galerie Hilger in der Wiener Innenstadt. Die Galerie entwickelte sich rasch zu einem festen Ort für zeitgenössische Kunst und etablierte sich als Plattform für österreichische sowie internationale Künstler, so der Standard in seinem Nachruf zu Ernst Hilger.

Ein großes Gespür

Sein Blick für vielversprechende Talente und sein Gespür für aktuelle künstlerische Strömungen machten Hilger zu einem bedeutenden Akteur in der Kunstvermittlung. Er war bekannt für seine offenen Ohren und seine Fähigkeit, Künstlern Orientierung und Sichtbarkeit zu verschaffen. Mit seinem Engagement förderte er sowohl aufstrebende junge Talente als auch renommierte Künstler und trug wesentlich dazu bei, Österreich als ein Land mit lebendigem Kunstgeschehen zu positionieren. (Quelle: “Kunstforum” , Mai 2025)

Schaffen und Einfluss

Die Galerie Hilger wurde nicht nur zu einem Umschlagplatz für innovative Kunst, sondern auch zu einem kulturellen Treffpunkt in Wien. Hilger verstand es, Kunst und Gesellschaft zu verbinden, und organisierte zahlreiche Ausstellungen, Kunstdialoge und Events, die das Verständnis für zeitgenössische Kunst vertieften.

Internationale Bedeutung

Sein Beitrag reichte über die reine Kunstvermittlung hinaus. Hilger war ein Förderer der österreichischen Kunstszene im internationalen Kontext und brachte bedeutende Künstler ins Land. Seine Arbeit trug entscheidend dazu bei, die österreichische Kunstwelt international sichtbar zu machen und junge Talente zu fördern. Mehr Infos dazu sind auf der Webseite der Galerie Hilger zu finden.

Vermächtnis

Mit dem Tod von Ernst Hilger verliert die österreichische Kunstwelt einen ihrer wichtigsten Kuratoren und Förderer. Sein innovatives Gespür, seine Leidenschaft und sein Einsatz werden noch lange nachhallen. Die Galerie Hilger bleibt als eines seiner wichtigsten Lebenswerke bestehen und wird weiterhin als wichtiger Ort für Kunst in Wien fungieren.