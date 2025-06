Was die Mistplätze als Service-Einrichtungen können

Die Mistplätze in unserer Stadt ermöglichen die kostenlose und umweltgerechte Entsorgung von Sperrmüll, Altstoffen, Bio-Müll, Elektrogeräten sowie Problemstoffen in Haushaltsmengen.

Bis zu zwei Millionen Einfahrten werden mittlerweile pro Jahr abgewickelt. Stand in den Anfängen vor allem die ordnungsgemäße Entsorgung von Abfällen im Vordergrund, so sind die Mistplätze heute moderne Serviceeinrichtungen. Intakte Altwaren können in der „48er-Tandler-Box“ abgegeben werden. Diese werden dem 48er-Tandler in Margareten und der Donaustadt zur Verfügung gestellt und kommen karitativen Zwecken zugute.

Telefonzellen und Bücher

Über umgebaute Telefonzellen ist der kostenlose Tausch von gebrauchten Büchern möglich. Produkte wie die torffreie Erde „Guter Grund“, der wiederverwendbare Wiener Geschenkssack, die 48er-Sammeltasche oder der Wöli-Behälter für Altpeiseöle sind ebenso auf den Mistplätzen erhältlich. Deren Adressen sind online und in der 48er-App zu finden.

INFO: Abfall Wien