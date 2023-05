Blumen & Süßes: Was zum Muttertag verschenkt wird

Kommenden Sonntag ist Muttertag. Laut einer von der Wirtschaftskammer in Auftrag gegebenen Umfrage will die Mehrheit der Wiener (60 Prozent) diesen Tag nutzen, um Danke zu sagen. Im Durchschnitt werden 55 Euro für jede Beschenkte ausgegeben.

Ein Drittel der Männer und knapp die Hälfte der Frauen gaben an, dass der Muttertag eine sehr große Bedeutung hat. Obwohl vor allem die eigene Mutter beschenkt wird (73 Prozent), bekommen auch die Partnerin (18 Prozent) oder die Schwiegermutter (13 Prozent) eine Aufmerksamkeit. „Wir rechnen heuer mit einem guten Muttertagsgeschäft“, erklärt Margarete Gumprecht, Obfrau der Sparte Handel in der Wirtschaftskammer Wien.

Fast 50 Mio. Umsatz erwartet

Obwohl das Leben teuer geworden ist, lassen sich viele solche familiären Anlässe wie den Muttertag nicht nehmen und sind großzügige Schenker. Zwei von drei Wienern haben vor, dieses Jahr gleich viel wie im Vorjahr auszugeben. Knapp ein Viertel (23 Prozent) will das Budget erhöhen, nur jeder Zehnte reduzieren. Mit 49 Millionen Euro an Geschenkeinkäufen ist der Muttertag ein wichtiger Umsatzbringer für den Wiener Handel – knapp hinter den Oster-Ausgaben (55 Millionen Euro) und etwas vor dem Valentinstag (45 Millionen Euro).

Selbstgemachtes in den Top 3

Bei den Geschenken bleiben die Wiener den Klassikern treu. „Jeder Zweite schenkt zum Muttertag Blumen, am beliebtesten sind Rosen, Orchideen und Tulpen. Aber auch mit Schokolade und Pralinen oder einem Duft wird gerne eine Freude gemacht“, so Gumprecht. Beliebt sind zusätzlich auch Selbstgemachtes und das Verschenken von gemeinsamer Zeit, etwa in Form von Ausflügen, Restaurantbesuchen oder Gutscheinen für Unternehmungen, wie Urlaub, Kino oder Theater.

Geschenke-Ranking:

Blumen/Pflanzen: 54 Prozent

Süßigkeiten/Schokolade/Pralinen: 23 Prozent

Selbstgemachtes (gebastelt, gekocht, gebacken): 16 Prozent

Restaurantbesuche: 16 Prozent

Parfüm/Kosmetika/Körperpflegeprodukte: 15 Prozent

Gutscheine für Unternehmungen (z.B. Urlaub, Kino oder Theater): 15 Prozent

Schmuck- und Süßwarenhandel profitieren

In den Drogerien, Parfümerien, im Schmuckhandel und insbesondere im Süßwaren- und Blumenhandel ist gerade einiges los. Aus wirtschaftlicher Sicht sind die kommenden Tage die wichtigsten: Rund 80 Prozent der Befragten besorgen ihre Geschenke diese Woche oder gar erst am Muttertag selbst, und zwar mehrheitlich in stationären Geschäften (80 Prozent). „Die Wiener Geschäfte bieten viele Geschenkideen und helfen fachkundig und liebevoll, das richtige Präsent zu finden“, plädiert Gumprecht für den Einkauf im lokalen Fachhandel.

Rosen-Blumenstrauß als Klassiker

„Der Blumenstrauß zählt zu den Klassikern unter den Muttertagsgeschenken. Beliebt sind in diesem Jahr pastellige Blumensträuße mit zarten Rosa- und Lila-Tönen, aber auch starke Farben wie Magenta sind gefragt. Besonders in Loops oder als Herz gesteckt, sind die Sträuße begehrt“, so Gumprecht. Als Alternative zu teureren Rosenbouquets greifen vor allem jüngere Kunden zu Blumen bis 30 Euro – oder schenken langlebige Topfpflanzen oder Küchenkräuter. Das Ranking der beliebtesten Blumen wird von Rosen angeführt, es folgen Orchideen und Tulpen. Auch Hortensien, Krokusse, Narzissen und Sonnenblumen sind beliebt bei den Wienern.