Muttertag lässt heuer wieder die Kassen klingeln

Der Muttertag steht vor der Türe. Dieses Jahr findet der Tag zu Ehren aller Mütter am Sonntag, den 14. Mai statt. Laut einer aktuellen Umfrage des Handelsverbandes und Mindtake Research geben die Wienerinnen und Wiener durchschnittlich 79 Euro für Muttertagsgeschenke aus.

Insgesamt gibt man in Österreich rund 240 Millionen Euro für Geschenke zum Muttertag aus, wie Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbandes weiß.

Blumen und Schokolade

Mit 79 Euro pro Kopf liegen die Wienerinnen und Wiener bei den geplanten Ausgaben zum Muttertag zwischen Niederösterreich und dem Burgenland (81 Euro) und Steiermark und Kärnten (58 Euro). Österreichweit wird durchschnittlich 72 Euro ausgeben, 1 Euro weniger als im Vorjahr. Beliebt sind auch heuer wieder traditionelle Präsente wie Blumen, Schokolade und gemeinsame Ausflüge.

Bei der Frage nach dem beliebtesten Einkaufsort für Muttertagsgeschenke ziehen Geschäfte abseits der Einkaufsstraßen an der Spitze. Supermärkte und Discounter folgen auf dem zweiten Platz, während Online-Shopping auf dem dritten Platz rangiert. Besonders die heimischen Blumenhändler dürfen sich auf den Muttertag freuen. „Für den Blumenhandel ist der Muttertag neben dem Valentinstag sogar der umsatzstärkste Tag des Jahres“, so Will.