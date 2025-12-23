Der aktuelle Weihnachtsmonitor des Umfrageinstituts DEMOX Research zeigt: „Der größte Weihnachtswunsch der Österreicherinnen und Österreicher ist Ruhe. Rund ein Fünftel der Befragten verspürt dieses starke Bedürfnis und damit noch mehr als im Vorjahr”, erklärt Studienleiter Paul Unterhuber. Gleichzeitig bleiben Geschenke kaufen, Menschenmengen beim Einkaufen und Familienbesuche die größten Stressfaktoren. „Weihnachten ist das Fest der Liebe, aber auch der Nerven. Nur gut ein Fünftel verbindet Weihnachten nicht mit Stress”, so Unterhuber.

Traditionen bleiben

Ganz ohne Rituale geht es trotzdem nicht. Kekse backen (41 Prozent) und der Christbaum (77 Prozent) gehören für viele weiterhin fix dazu. Geschmückt wird meist gemeinsam, bevorzugt mit roten Kugeln. Bei der Beleuchtung dominiert die sichere Variante: „59% setzen auf elektrische Kerzen, nur noch 15% verwenden Wachskerzen.”

Weihnachten wird außerdem überwiegend im kleinen Kreis gefeiert: 61 Prozent im engsten Familienkreis, 11 Prozent zu zweit. Wer dem Trubel entkommen möchte, reist – das tun immerhin zehn Prozent. „Wer dem Trubel entgehen will, kann es wie 10% der Befragten machen, die im Inland oder ins Ausland verreisen”, erklärt der Studienleiter. Dennoch bleiben die meisten lieber daheim, verbunden mit heimischen Bräuchen.

Kulinarisch sind Kekse der unangefochtene Klassiker. Fondue, Raclette oder Braten folgen, während Gans und Karpfen an Bedeutung verlieren. Beim Geschenke-Bringer bleibt Österreich traditionell: „Bei der Frage, ob das Christkind oder der Weihnachtsmann die Geschenke bringt, gewinnt klar das Christkind mit 65%.”