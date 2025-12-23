Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten ist die finanzielle Situation vieler Familien äußerst angespannt. Weihnachtsgeschenke sind für manche Eltern kaum leistbar. Umso größer war die Freude bei den Kindern, die an diesem Tag nicht leer ausgingen und strahlend ihre Geschenke entgegennahmen.

Seit 13 Jahren im Einsatz für Kinder

Möglich gemacht wurde die Aktion durch die langjährige Initiative „Spielen Sie Christkind“, die der Samariterbund Wien seit mittlerweile 13 Jahren gemeinsam mit der Österreichische Post durchführt. Dabei werden Weihnachtsgeschenke für Kinder aus armutsbetroffenen Familien gesammelt und rechtzeitig vor dem Fest in Sozialmärkten und anderen Einrichtungen verteilt.

Bezirksrat Jensen-Lehner betonte die gesellschaftliche Verantwortung: „Niemandem darf Armut und das Leid von Menschen gleichgültig sein. In einer solidarischen Gesellschaft ist es unsere Pflicht, den Ärmsten zu helfen.“ Besonders betroffen seien Kinder, Alleinerzieherinnen, Erwerbsarbeitslose, chronisch Kranke sowie alleinstehende Pensionistinnen. Um Armut wirksam zu bekämpfen, brauche es soziale Politik, engagierte Zivilgesellschaft und konkrete Aktionen wie diese.

„Kein Kind soll zu Weihnachten leer ausgehen“

Auch Samariterbund-Präsidentin Susanne Drapalik unterstrich die Bedeutung der Initiative: