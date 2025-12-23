Weihnachten gilt als Zeit der Geborgenheit, der Wärme und des familiären Zusammenhalts. Doch für viele Kinder und Jugendliche ist die stille Zeit des Jahres besonders herausfordernd: Leistungsdruck in der Schule, soziale Unsicherheit, familiäre Belastungen und die Auswirkungen der digitalen Welt hinterlassen tiefe Spuren. Immer häufiger berichten Fachstellen von Überforderung, Ängsten und Depressionen – Probleme, die oft unsichtbar bleiben, gerade rund um die Feiertage. Eine Problematik, der man bei CAPE 10 in Favoriten Gehör verschaffen will – und dafür hat man sich etwas Besonderes einfallen lassen.

Mit der besonderen Neuinterpretation von „Stille Nacht“ macht CAPE 10 darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, jungen Menschen zuzuhören, ihnen Raum zu geben und ihre mentale Gesundheit ernst zu nehmen. Die behutsam adaptierten Zeilen laden dazu ein, innezuhalten und auf die stille Not vieler Betroffener aufmerksam zu machen. Ziel ist es, ein stärkeres gesellschaftliches Bewusstsein für die mentale Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu schaffen und Erwachsene – Familien, Lehrkräfte, Entscheidungsträger – zu ermutigen, hinzuhören und aktiv Hilfe anzubieten.

“Unsere Version von Stille Nacht soll Kindern und Jugendlichen eine Stimme geben und zeigen, dass ihre Gefühle gesehen werden – auch wenn sie still sind. Mentale Gesundheit ist ein fundamentales Recht – für jede und jeden, und besonders für junge Menschen.”, so Silvia Bruni, CAPE 10 Geschäftsführerin.

Alle weiteren Infos unter www.cape10.at