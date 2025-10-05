Stargast Bruce Darnell brachte internationalen Glamour in die SCS. Bei einem persönlichen Meet & Greet begeisterte er die Besucher:innen mit seiner charmanten Art und jeder Menge Fashion-Flair.

Durch den Abend führte Nele Ludowig, Tochter von TV-Moderatorin Frauke Ludowig, die das Publikum mit Witz und Stil durch das Programm begleitete. Für den perfekten Soundtrack des Abends sorgte Jahrhundert-Playmate Gitta Saxx an den Turntables.

Fashion, Kunst & KI – ein Abend voller Highlights

Modefans kamen voll auf ihre Kosten: Bei mehreren Fashion Shows präsentierten Top-Marken ihre neuesten Kollektionen. Ein Fashion Sketch Artist zeichnete stilvolle Modeporträts, während MrsBoldArt mit eleganter Live-Kalligrafie beeindruckte. Besonders beliebt: die innovative KI-Fotostation, die Besucher:innen digital in Szene setzte.

In den Premium-Shops im ersten Obergeschoss – darunter Hugo Boss, Michael Kors, Tommy Hilfiger, GANT, Lacoste, Kleider Bauer und viele mehr – warteten exklusive Rabatte und besondere Aktionen auf Mitglieder des Westfield Clubs.

Genuss für alle Sinne

Auch kulinarisch ließ das Event keine Wünsche offen: Wein & Co, Pago, Eat Happy und Lakrids by Bülow verwöhnten die Gäste mit edlen Tropfen, süßen Versuchungen und frischen Delikatessen.

Statement des Managements

„Die Westfield Club Shopping Night hat unseren Besucher:innen erneut ein besonderes Erlebnis geboten – mit exklusiven Angeboten, Entertainment und kulinarischen Höhepunkten. So wurde die Vielfalt der SCS an einem Abend erlebbar.“

…so Zsolt Juhasz, General Manager der Westfield Shopping City Süd.

Promi-Auflauf in der SCS

Auch zahlreiche bekannte Gesichter mischten sich unter die Gäste: Kathi Stumpf & Alexander Beza, Herby Stanonik, Sänger Felix Muhr, Fußball-Profi Peter Stöger und Kabarettistin Ulrike Kriegler ließen sich das modische Spektakel nicht entgehen.