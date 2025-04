Trauer um Peter Kostelka: “Ein unglaublich feiner Kerl”

Sehr überraschend verstarb ein langjähriger hochrangiger Sozialdemokrat in Wien. Peter Kostelka war Staatssekretär, Klubvorsitzender und in den letzten Jahren Präsident des Pensionistenverbands. Er wäre am 1. Mai 79 Jahre alt geworden.

Große Trauer in Wien um den völlig überraschenden Tod des prominenten Sozialdemokraten. Der gebürtige Kärntner lebte seit Jahrzehnten in der Bundeshauptstadt, hatte die Hochschule für Welthandel absolviert und war nach einem Studienaufenthalt in den USA in die Politik gegangen. Dort bekleidete er den Posten eines Staatssekretärs im Bundeskanzleramt (1990-1994), war SPÖ-Klubobmann (1994-2000), danach Volksanwalt und seit 2018 Präsident des Pensionistenverbandes.

Ausgleichendes Wesen

Kenner Kostelkas bescheinigen ihm ein ausgleichendes, diplomatisches, ruhiges Wesen. Er war in der Sache konsequent, im Ton aber immer verbindlich. Wiens Bürgermeister Michael Ludwig würdigt Kostelka mit den Worten: “Mit ihm verlieren wir einen engagierten, geschätzten Genossen, der sich zeitlebens für Gerechtigkeit, sozialen Ausgleich, Frieden und Konfliktlösung eingesetzt hat.” Und er war “eng mit der Wiener SPÖ verbunden – als Landesparteisekretär und Bezirksparteivorsitzender in der SPÖ Neubau”.

“Ein feiner Freund”

Mit Ex-Bundeskanzler und Bundesbahn-Chef Christian Kern war Kostelka beruflich wie privat eng verbunden: “Ein unglaublich feiner Kerl und Vorbild. Peter Kostelka war für mich in jungen Jahren ein Chef und später ein Freund, von dem ich so viel lernen durfte: Arbeitsethos, Stil, die Fähigkeit, warten zu können.”

Kämpfer für Pensionisten

Zuletzt war Peter Kostelka als Kämpfer für die Rechte der Senioren unterwegs. So protestierte er gegen etwaige Sparpläne mit den klaren Worten: “Hände weg von den Pensionskonten der Österreicherinnen und Österreicher!” Auch der Pensionistenverband trauert um seinen Vorsitzenden. Etwa PVÖ-Wien-Chef Harry Kopietz: “Wir verlieren mit ihm einen Freund, Wegbegleiter und außergewöhnlichen Menschen. Unsere aufrichtige Anteilnahme gilt seiner Familie und allen Angehörigen.”