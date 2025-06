Sommer-Highlight: Gratis-Schwimmkurse für 1.068 Kinder!

Die Gratis-Schwimmkurse richten sich an 6- bis 17-Jährige und finden von 30. Juni bis 29. August in sieben städtischen Bädern statt, darunter das Amalienbad, das Theresienbad und das Simmeringer Bad. In kleinen Gruppen von sechs Personen erhalten die Teilnehmer zehn Einheiten professionellen Unterricht durch geprüfte Schwimmlehrer. Wer regelmäßig den Kurs besucht, kann sogar ein Schwimmabzeichen erwerben. An Kurstagen ist der Eintritt ins Bad kostenlos – auch für eine Begleitperson bei den Kursen für Kinder.

Mitbestimmen und mitgestalten

Das Projekt ist Teil der Kinder- und Jugendmillion, einer einzigartigen Beteiligungsinitiative der Stadt Wien. Seit 2021 stellt die Stadt alle zwei Jahre eine Million Euro bereit, damit junge Wiener eigene Ideen für ein besseres Wien einreichen und umsetzen können. So auch beim „Wasserabenteuer“: Eingereicht wurde es von Jugendlichen aus dem Jugendzentrum Just Wienerberg und weiteren engagierten Einzelpersonen. Die Resonanz war groß, bei der letzten Abstimmung im Herbst 2023 votierten über 4.700 Kinder und Jugendliche online.

Ein Gewinn für Sicherheit und Selbstvertrauen

Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling zeigt sich begeistert vom Engagement der Jugendlichen: „Das Projekt der Gratis-Schwimmkurse zeigt, wie echte Teilhabe aussieht und wie sie Leben verändert.“ Auch Benjamin Schmid von der Koordinationsstelle Junges Wien bei Wienxtra unterstreicht die Bedeutung: „Wenn junge Menschen sagen, was sie brauchen und die Stadt das ernst nimmt, entsteht nachhaltige Veränderung.“ Mit Anmeldestart zu den Kursen ist der nächste Schritt nun gesetzt: Richtung mehr Sicherheit, Teilhabe und Chancengleichheit im Wasser.

Information & Anmeldung (nach Einlangen): wien.gv.at/kinderschwimmkurse

Standorte: