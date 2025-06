Wohnen im Village: Spatenstich für Mietwohnungen

In der Landstraße entsteht am Gelände des Village im Dritten ein zukunftsweisendes Wohnhaus mit 72 freifinanzierten Mietwohnungen. Der kürzlich erfolgte Spatenstich markiert den Start eines nachhaltigen Bauprojekts, das den Bezirk nicht nur wohnpolitisch, sondern auch architektonisch prägt.

Direkt neben dem Bürogebäude Anchor, zwischen Bert-Brecht-Park und Landstraßer Hauptstraße, setzt die ARE Austrian Real Estate ein neues Wohnprojekt in Bewegung. Der Neubau in Holz-Hybrid-Bauweise entsteht auf Baufeld 4A und wird das Stadtbild der Landstraße in den kommenden Jahren weiterentwickeln – mit ökologischer Bauweise, leistbarem Wohnraum und neuen Impulsen für die Nachbarschaft.

Ein neues Stück Zuhause für die Landstraße

Mit dem offiziellen Spatenstich wurde der Startschuss für ein bemerkenswertes Bauvorhaben im 3. Bezirk gegeben. 72 neue Mietwohnungen entstehen in nachhaltiger Holz-Hybrid-Bauweise, geplant vom Architekturbüro nonconform ZT GmbH. Bezirksvorsteher Erich Hohenberger unterstütze das Projekt von Beginn an. Er sieht darin einen wichtigen Schritt für die Landstraße: „Der Bezirk wächst – und er braucht Platz für alle. Dieses Projekt zeigt, wie gute Zusammenarbeit zwischen Stadt, Bezirk und Bauträgern aussehen kann.“ Die Fertigstellung ist für Ende 2026 geplant.

Wohnen zwischen Park und Promenade

Die Wohnungen verteilen sich auf neun Geschosse und bieten dank bodentiefer Fenster helle Räume mit Balkon. Ob Einzimmerwohnung oder Familiendomizil mit fünf Zimmern – die Größen reichen von 39 bis 105 Quadratmeter. Die Ausrichtung der Wohnungen zum Bert-Brecht-Park und in den begrünten Innenhof verspricht hohe Lebensqualität mitten im Bezirk. Das Erdgeschoß bietet außerdem Platz für sechs Ateliers mit bis zu 5,6 Meter Raumhöhe sowie eine Gewerbeeinheit für Gastronomie. Alle Wohnungen und Gewerbeflächen sind in fußläufiger Nähe zu Nahversorgern, Schulen und Öffis.

Energie aus dem Bezirk für den Bezirk

Das Energiekonzept des neuen Wohnhauses ist europaweit ein echtes Vorzeigeprojekt für nachhaltiges Bauen: 500 Erdwärmesonden, großflächige Photovoltaikanlagen, Wärmepumpen und Fernwärmeanschlüsse liefern klimafreundliche Energie direkt vor Ort. Damit deckt das Village im Dritten künftig bis zu 80 Prozent seines Heizbedarfs lokal – ein bedeutender Beitrag zum Klimaschutz in der Landstraße. Die ARE zeigt mit diesem Projekt mitten im Dritten, wie urbanes Wachstum und ökologische Verantwortung Hand in Hand gehen können.

www.are.at