Unzählige Spiele-Freunde lieben Activity als lustiges, gemeinsames Partyspiel. Stets geht es um das Beschreiben, Darstellen oder Zeichnen von Begriffen. Dabei sind Kreativität, Fantasie und Kommunikationstalent gefragt. Seit 35 Jahren in 17 verschiedenen Versionen und in 13 unterschiedliche Sprachen übersetzt, wurde Activity 12 Millionen Mal verkauft. Ein Rekord. Seit kurzem gibt es eine neue Version.

Mit Laserpainter

Bei Activity Lasershow werden Kunstwerke mit einem Laserpainter und Fantasie gemalt. Damit sie nicht gleich wieder verschwinden, zeichnet sie eine zweite Person auf einem Zeichenbrett nach, die aber den Begriff selbst nicht kennt und daher selbst mitraten darf. 60 Sekunden hat das Künstler-Duo Zeit, um möglichst viele Begriffe abzubilden. Wie immer streng verboten sind die Verwendung von Lauten, Mimik oder Gesten.

Bis zu acht Personen

Das neue Activity ist für alle ab 14 Jahren geeignet, kann von drei bis acht Personen gespielt werden und dauert rund 40 Minuten. Im Handel ist es für 35,95 Euro erhältlich. Der Piatnik-Verlag hat auch den neuen Partyspiel-Klassiker herausgebracht.

Gegen die Langeweile

Zum 35er ist im Rückblick erstaunlich, dass ausgerechnet Langeweile die Initialzündung für die Entstehung war. Als die vorhandenen Gesellschaftsspiele ihren Reiz verloren hatten, kreierten Ulrike & Paul Catty sowie Maria & Josef Ernst Führer mit einfachen Hilfsmitteln ihr eigenes Spiel. Der Geburtsstunde des erfolgreichen Partyspiels „Activity“ folgten ab 1990 zahlreiche Versionen, die bis heute höchst beliebt sind.