Zurück in die 20er mit BABYLON – RAUSCH DER EKSTASE

Mehr als 300 Gäste ließen sich diese Zeitreise nicht entgehen. Adi Weiss und Michael Lameraner von STYLE UP YOUR LIFE! luden gemeinsam mit Constantin Film Österreich zur exklusiven Österreich-Premiere von „BABYLON – RAUSCH DER EKSTASE“ in das CINEPLEXX Millennium City.

Stars und Sternchen in glitzernden Kostümen

Promis aus Society, Wirtschaft und Politik wurden bereits eine Woche vor dem offiziellen Kinostart unter anderem von Margot Robbie und Brad Pitt in das Hollywood der 20er entführt. Alle folgten brav dem Dresscode „1920er/Hollywood-Glam“ und so erstrahlte der Kinosaal mit Pailletten, Perlen, Federn und ganz viel Glitzer.

Durch den Abend führte Moderatorin Sasa Schwarzjirg und die Band All Jazz Ambassadors sorgte mit einer Live-Performance des Filmsoundtracks für die richtige Atmosphäre.

„Es freut uns sehr, dass wir diese Premiere präsentieren dürfen. Ein Film, der Fashion Trends setzen wird und den 1920er Style wieder so richtig trendy macht. Wie toll der 1920er Style aussieht, haben heute unsere VIP-Gäste gezeigt, die sich alle an den Dresscode 1920er Glamour gehalten haben“, schwärmen die beiden STYLE UP YOUR LIFE!-Herausgeber Michael Lameraner & Adi Weiss.

