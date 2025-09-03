Der DACH Spa Award wird jährlich an herausragende Thermen, Spa-Resorts und Wellnesshotels in Deutschland, Österreich und der Schweiz verliehen. Bewertet werden unter anderem Qualität, Angebot, Nachhaltigkeit, Architektur, Kulinarik und Gästebetreuung.

„Der Gewinn des DACH Spa Awards im Jahr unseres 40-Jahr-Jubiläums ist für uns eine besondere Ehre und Bestätigung unserer Arbeit. Wir sehen es als Ansporn, Thermalwasser, Erholung und Gastfreundschaft weiterhin auf höchstem Niveau zu bieten.”

freut sich Geschäftsführer KommR. Mag. Gernot Deutsch.

Neues Design überzeugt internationale Jury

Neben der hohen Wellnessqualität punktete das Resort auch mit Architektur und Innengestaltung. Für den Neubau der Hotelzimmer wurde das Heilthermen Resort mit dem renommierten ICONIC Award ausgezeichnet.

Das neue Design-Konzept stammt von den Viereck Architekten aus Graz und Kreiner Architektur. Es verbindet Natur, Komfort und Funktionalität: Helle Holzelemente, Stein, sanfte Erdtöne und große Fensterflächen sorgen für eine ruhige, moderne Atmosphäre, die die Natur ins Zimmer holt.