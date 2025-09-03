Mit Neuerwerbung Nummer neun hat Markus Katzer das Rapid-Einkaufsprogramm abgeschlossen. Eine Kampfansage für diese Saison, bei der Trainer Stöger noch bremst.

Rapid hat unter der Führung von Sportchef Katzer und Cheftrainer Stöger gewaltig aufgerüstet. Neu sind seit Sommer gekommen: M’Buyi, Dahl, Antiste, Tilio, Ndzie, Horn, Marcellin (verletzt), Kara (fixe Rückkehr) und zuletzt der norwegische Edeltechniker Tobias Gulliksen (22). Der U21-Teamspieler war wesentlich dafür verantwortlich, dass sein Ex-Klub Djurgarden am 17. April Rapid mit 4:1 geschlagen und aus der Conference League geschmissen hat. Daher weiß er um die gute Stimmung in Wien-West-Hütteldorf.

Eine Rekordjagd

Mit einer kolportierten Ablösesumme von vier Millionen Euro für den neuen Spielmacher sagt Rapid der Konkurrenz endgültig den Kampf an. So meinte Sky-Experte Janko ja nach dem Hartberg-Spiel: “In dieser Art und Weise ist Rapid für mich der Meisterschaftsfavorit.” Das rang Coach Peter Stöger nur ein Lächeln ab: “Das ist eh liab.” Aber Rapid müsse demütig bleiben, da viele Spiele eng waren: “Bisher konnten wir ja noch in keinem Spiel ab der 60. Minute auf einen Kaffee gehen.”

Großartiger Start

Demut und Zurückhaltung sind zwar eigentlich keine Rapid-Eigenschaften, tun Mannschaft und Verein aber gut. Auch wenn der Saisonstart ebenfalls ein Rekord war: 13 Punkte aus den ersten fünf Meisterschaftsspielen ist Bestwert seit 1974/75. Dazu der historische Aufstieg in die Conference-League-Gruppenphase als erster Verein, der ein Liga-Play-off spielen musste. Und auch im Cup wurde die erste Pflicht erfüllt.

Nur eine Niederlage

Insgesamt steht die Stöger-Ära derzeit bei 8 Siegen, vier Unentschieden und nur einer Niederlage (auswärts gegen Györ). Fast makellos – und trotzdem nichts wert, wenn die Mannschaft wie im Vorjahr in der Rückrunde komplett einbricht. Aber auch dafür – so hoffen die abertausenden Rapid-Fans – wird der erfahrene Peter Stöger mit seiner Legionärstruppe sorgen.