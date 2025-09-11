Ob Platz eins oder zwei im internationalen Ranking – eines ist klar: Wien gehört zu den lebenswertesten Städten der Welt. Das spürt jeder Wiener spätestens dann, wenn er aus dem Urlaub nach Hause zurückkehrt. Die Stadt überzeugt mit hervorragender Wasserversorgung, effizienter Müllabfuhr, gepflegten Parkanlagen und einem Öffentlichen Verkehr, der weltweit Maßstäbe setzt.

Von Kultur bis Kulinarik – das macht Wien besonders

Wien hat viel zu bieten: von weltbekannten Sehenswürdigkeiten über Theater, Oper und Kabarett bis hin zum einzigartigen Wiener Flair. Dazu kommen kulinarische Klassiker wie das Schnitzel, die Melange oder ein Stück Sachertorte. Und nicht zu vergessen: der berühmte Wiener Schmäh, der die Stadt so liebenswert macht.

Ihre Meinung ist gefragt

Jetzt sind Sie dran! Was lieben Sie an Ihrer Stadt? Ist es die große Kulturvielfalt, der besondere Charme Wiens oder ein ganz persönlicher Lieblingsplatz? Schreiben Sie uns Ihre Gedanken und schicken Sie uns Fotos, die Ihre ganz persönliche Wien-Liebe zeigen. Gemeinsam wollen wir herausfinden, was Wien für Sie so besonders macht.