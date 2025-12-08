Eine gute Herbst-Idee kommt langsam auf Touren. Die Ottakringer Ateliertage gehen am 16. Dezember in die zweite Runde. Das neue Bezirksformat ermöglicht Besuchern direkte Einblicke in die Arbeitsräume und kreativen Prozesse lokaler Künstlerinnen und Künstler. Aus erster Hand kann man erfahren, welche Materialien verwendet werden, wie künstlerische Arbeitsabläufe aussehen und wie ein Kunstwerk entsteht.

Arbeit & Kunst im Fokus

Bezirksvorsteherin Stefanie Lamp und Bezirksrätin Theresa Auer-Łoziński, Vorsitzende des Kunst- und Kulturausschusses, betonen: „Das Künstleratelier ist seit jeher ein faszinierender Ort kreativer Prozesse. Gerade heute ist es wichtig zu zeigen, dass Kunstproduktion oft lange Arbeitsphasen umfasst – von Recherche und Materialbeschaffung bis zur Umsetzung. Mit den Ateliertagen wollen wir diese Prozesse sichtbar machen und gleich über die Arbeitsbedingungen sprechen.“

Der nächste Termin

Teilnehmende Ateliers am Dienstag, 16.12., ab 16:00 Uhr:

Atelier Ernst Miesgang, Haberlgasse 78

Atelier Wendelin Pressl, Haberlgasse 91

Atelier Apollonia Bitzan, Payergasse 7

Atelier sachlink by Giorgi Okropiridse, Yppenplatz 2

Anmeldung erbeten unter post@bv16.wien.gv.at oder Tel. 01/4000 16110.

Die Termine für 2026 gibt es noch nicht, werde demnächst erarbeitet.