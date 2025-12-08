Das Theater L.E.O. öffnet seine Türen für ein ganz besonderes Abenteuer. Hänsel und Gretel stapfen durch den dunklen Wald, begegnen magischen Wesen und der berüchtigten Knusperhexe. Engelbert Humperdincks Oper verbindet die klassische Märchenhandlung der Gebrüder Grimm mit mitreißender Musik, bekannten Liedern wie „Ein Männlein steht im Walde“ und witzigen Bühnenmomenten. Für Familien ein magischer Auftakt in die Weihnachtszeit – spannend, unterhaltsam und garantiert unvergesslich!

Auf in den Wald zu Hexe, Lebkuchen und Abenteuer!

Die Geschichte ist schnell erzählt, aber voller Humor. Hänsel und Gretel verirren sich im dunklen Wald, entdecken ein Lebkuchenhaus – und geraten in die Hände der Knusperhexe. Doch mit Mut, Zusammenhalt und cleveren Ideen gelingen ihnen die Flucht und ein frohes Wiedersehen zu Hause. Die Oper bringt Kinderaugen zum Leuchten und Eltern zurück in ihre eigene Märchenzeit. Zwischendurch darf natürlich kräftig mitgesungen werden.

Ein Opern-Hit, der Kinderherzen höherschlagen lässt

„Hänsel und Gretel“ zählt zu den beliebtesten Märchenopern weltweit. Humperdinck schuf sie Anfang der 1890er-Jahre gemeinsam mit seiner Schwester Adelheid Wette. Die Oper feierte 1893 ihre Uraufführung im Weimarer Hoftheater und wird bis heute gespielt. Mit seinen eingängigen Melodien, kunstvollen Orchestereinsätzen und Liedern, die Kinder sofort mitsingen wollen, verbindet Humperdinck Spannung, Humor und musikalische Tiefe.

Die Figuren sind dabei zum Verlieben: mutige Kinder, eine freche Hexe und ein Wald voller Überraschungen. Genau diese Mischung macht die Oper zu einem Hit bei kleinen und großen Zuschauern.

Auf der Bühne: Kerstin Grotrian, Maria Lukasovsky, Elena Schreiber, Hausherr Stefan Fleischhacker als Hexe (!), Ivaylo Guberov und Johanna Wacks.

Musikalische Leitung: Kaori Asahara.

„Hänsel und Gretel“

19. Dezember 2025, 19.30 Uhr I 21. Dezember 2025, 11 Uhr I 23. und 29. Dezember 2025, jeweils 19.30 Uhr

Theater L.E.O.

Ungargasse 18, 1030 Wien

Tickets & Infos: Tel. +43 680/335 47 32 oder auf www.theaterleo.at