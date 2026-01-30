Was vor 13 Jahren als lockere Idee für ein Afterwork-Treffen begann, ist heute aus Wiens Eventkalender nicht mehr wegzudenken: BÜROSCHLUSS – The Real After Work. Am Donnerstagabend luden die Gastgeber Patrik Gräftner und Michael Posch zum großen Jubiläum – und mehr als 2.000 Gäste folgten der Einladung. Gemeinsam wurde gefeiert, getanzt und angestoßen – auf eine Erfolgsgeschichte, die längst über die Stadtgrenzen hinausreicht.

Vier Dancefloors und ausgelassene Stimmung

Schon beim Betreten des Klubs war klar: Diese Nacht wird besonders. Lachende Gesichter, volle Tanzflächen und eine spürbar feierfreudige Atmosphäre begleiteten die Gäste von der ersten Minute an. Vier unterschiedliche Dancefloors sorgten für musikalische Abwechslung, darunter ein eigener Apres-Ski-Floor in Kooperation mit Obertauern Tourismus. Für zusätzliche Live-Vibes sorgte die Band STEREOPARTY, die das Publikum schnell für sich gewann.

Prominente Gäste und vertraute Gesichter

Bevor die Party richtig Fahrt aufnahm, traf man sich zum VIP-Empfang. Zahlreiche bekannte Persönlichkeiten ließen sich das Jubiläum nicht entgehen – darunter Tänzer, Musiker, Moderatorinnen und Szenegrößen. Viele von ihnen verbindet mit BÜROSCHLUSS eine jahrelange Geschichte. Der besondere Mix aus ausgelassenem Feiern und vertrauter Atmosphäre wird von den Gästen immer wieder hervorgehoben – man trifft alte Bekannte, tanzt gemeinsam und ist dennoch zeitig wieder im Bett.

Gewinnspiel mit Winterflair

Ein besonderes Zuckerl wartete ebenfalls auf die Besucherinnen und Besucher: Verlost wurde ein exklusives Wochenende für zwei Personen in Obertauern inklusive Hotelübernachtung und Skipässen. Für die Veranstalter ist klar: BÜROSCHLUSS lebt nicht nur von guter Musik und starken Locations, sondern vor allem von seiner treuen Community. Das Jubiläum habe eindrucksvoll gezeigt, wie stark diese inzwischen gewachsen ist.

Erfolgsgeschichte mit Zukunft

Der Blick zurück führt ins Jahr 2013, als zwei Schulfreunde eine einfache Idee hatten: eine Party direkt nach der Arbeit, bei der man auch am nächsten Tag noch fit ist. Daraus entwickelte sich Schritt für Schritt eine der größten Afterwork-Eventmarken im deutschsprachigen Raum. Neben Wien ist BÜROSCHLUSS seit Jahren auch in München vertreten, seit 2025 zudem in Stuttgart. Weitere Standorte sind bereits in Planung.

Fixpunkt der Wiener Eventszene

Mit dem 13-jährigen Jubiläum hat BÜROSCHLUSS seinen Platz als fixer Bestandteil der österreichischen Eventszene einmal mehr bestätigt. Herz, Vision und ein unverwechselbarer Party-Spirit sorgen dafür, dass hier Generationen und Branchen zusammenkommen – Monat für Monat.

Good to know: BÜROSCHLUSS findet immer am letzten Donnerstag im Monat statt. Der nächste Termin ist am 26. Februar 2026 im O – der Klub. Ein besonderes Highlight folgt am 10. März 2026 mit einem BÜROSCHLUSS-Special in der Wiener Hofburg.