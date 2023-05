Bademantel-Fans feierten gratis in der Therme Wien

Zum bereits vierten Mal ging am 2. Mai der Wiener Bademanteltag, das größte Event der Therme Wien in Favoriten, erfolgreich und in bester Stimmung über die Bühne – und das mit einem überraschend großen Erfolg.

2088 Gäste, gleich 768 mehr als im vergangenen Jahr, reisten nach dem Motto „Life is better in a Bademantel“ bereits im Frotteekleid zur Therme Wien an. Sie alle wurden ab 16 Uhr mit gratis Eintritt, einem Gutscheinheft und vielen kleinen Überraschungen belohnt und vom Team der Therme Wien willkommen geheißen.

Dr. Edmund Friedl, Geschäftsführer der Therme Wien: „Der Bademanteltag ist für die Therme Wien zu einem Herzensprojekt geworden. Die positive Stimmung und gute Laune, die wir damit vermitteln wollen, war – egal ob jung oder alt – bei allen unseren Gästen und im ganzen Haus zu sehen. Das freut unser gesamtes Team und macht uns auch stolz. Es zeigt, dass der Bademanteltag inzwischen zu einem Fixstern in der Wiener Eventlandschaft geworden ist, auf den man sich jedes Jahr aufs Neue freut.“

Partystimmung und „Bademantel-Style Police“

Bereits ab 15 Uhr trafen die ersten Gäste in flauschigen, stylischen und oft auch Retro-Kleidungsstücken ein und warteten in Party-Laune auf den Gratiseintritt ab 16 Uhr. Die Theatergruppe Nesterval sorgte als „Style Police“ mit humorvollen „Bademantel-Kontrollen“ für Unterhaltung. Die Therme Wien versüßte ihren Gästen die Zeit bis zum Start des Bademanteltages mit eigens hergestellten Bademantel-Zuckerln der Wiener Zuckerlwerkstatt.

Bezüglich Vielfalt und „Sehenswürdigkeiten“ konnte es der 4. Wiener Bademanteltag mit so manchem Fashion-Event aufnehmen: Von Einhorn-Bademänteln bis hin zu Leopardenprint-Morgenmänteln und nicht immer dezenten Badehauben, die das Bademantel-Outfit komplett machten, war alles dabei – von klassisch, kreativ, bis durchaus extravagant.