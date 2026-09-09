Ein humorvoller spannender Krimi mit Helmut Qualtinger

Zur Erinnerung an den Kabarettisten und Schauspieler Helmut Qualtinger zeigt das älteste Kino Wiens am Freitag, dem 9. Oktober 2026 um 19:00 Uhr den Kriminalfilm „Kurzer Prozess“ (1967) mit einer österreichischen Schauspieler-Top-Besetzung.

IN MEMORIAM HELMUT QUALTINGER

Anlässlich des 98. Geburtstages und 40. Todestages von Helmut Qualtinger präsentiert der österreichische Schriftsteller und Qualtinger-Biograf Georg Biron den legendären Kriminalfilm „Kurzer Prozess“ mit Helmut Qualtinger, Franz Stoß, Kurt Sowinetz, Elisabeth Orth, Walter Kohut, Fritz Eckhardt, Otto Tausig u.v.a.

Die Regie führte Michael Kehlmann, das Drehbuch schrieb Carl Merz.

SEHENSWERTER AUSTRO-FILM AUS DEN 1960-ERN

„Michael Kehlmanns ‚Kurzer Prozess‘ gehört zu den wenigen wirklich sehenswerten österreichischen Filmen der 1960er Jahre. Der Reiz des Films liegt in der bösen Beobachtung kleinstädtischer Verhältnisse. Mühlstadt, der Schauplatz des Films, präsentiert dem Beobachter ein Panoptikum österreichischer Seelenzustände und Charaktertypen.“

…schrieb Filmkritiker Alexander Horwath in Der Standard.

EIN KLASSISCHER KRIMI AUS ÖSTERREICH

Bezirksinspektor Pokorny (Helmut Qualtinger) wurde vor vier Jahren von Wien in die – fiktive – österreichische Bezirkshauptstadt Mühlstadt versetzt, nachdem er im Dienst einem Tatverdächtigen zwei Ohrfeigen verpasst hatte. Dort muss er sich, wie er sagt, „mit idiotischen G’scherten abgeben, die sich gegenseitig die Hendln stehlen“.

Kurzer Prozess wurde nun dem Polizisten Janisch gemacht, der für einen Raubüberfall auf ein Postamt für sieben Jahre ins Zuchthaus muss. Seine Kollegen sollen die Ehre der Polizei wiederherstellen und die wahren Täter fassen. Zeitgleich muss Pokorny eine Vielzahl von weiteren Fällen lösen …