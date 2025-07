50 Jahre Jakobitage in Guntramsdorf: 13 Tage Wein & Kulinarik

Vom 16. bis 28. Juli feiern acht Guntramsdorfer Jakobiwinzer und ihre zahlreichen Fans ein rundes Jubiläum. Mit 50 Jahren zählt das regionstypische Weinfest wohl zu den ältesten in der Thermenregion. Die große Eröffnung ist am 16. Juli um 20 Uhr mit einer beeindruckenden Oldtimer-Traktoren-Show im Beisein zahlreicher Ehrengäste geplant.

Schon immer zeichnete die Winzergemeinde Guntramsdorf die gute Zusammenarbeit zwischen Winzern und Gemeinde aus. „Ohne Unterstützung durch unsere Bürgermeister wären wir nie soweit gekommen“, berichtet Festobmann Michael Hofstädter. Die gute Zusammenarbeit hat sich bis heute erhalten.

Zu diesem freudigen Anlass haben die Veranstalter bei den Jakobitagen einiges an Unterhaltung zu bieten. Die offizielle Eröffnung erfolgt am 16. Juli um 20 Uhr mit dem Einzug des Traiskirchner Traktor-Oldtimer-Clubs, bei der Eröffnung sorgen „Luigi und Freunde“ für besonders gute Stimmung. Weitere beliebte und bekannte Musikgruppen wie die „Pech+Schwefel“, „Rusty“, beste Elvis-Interpret Österreichs, „Pomfineberer“, „Edlseer“, „FM der Wienerwald“, „Vollgaskompanie“, und „Dr. Südbahn“ oder „Hit 4 You“ haben zum runden Jubiläum ihr Kommen angesagt.

Als Höhepunkte gelten die beiden Konzerte mit „Wiener Wahnsinn“, die am 21. Juli um 19 Uhr auftreten und die „Edlseer“, die am 28. Juli um 19 Uhr zum Abschluss aufspielen werden. Harley Davidson Freunde kommen am 25. Juli auf ihre Rechnung. Sonntags findet nach der Heiligen-Jakobus-Messe jeweils ein Frühschoppen statt; XXL-Spaß gibt es mit den Kinderfreunden. Auf die kleinen Besucher warten Hüpfburg und Kinderkarussell.

Die acht Guntramsdorfer Jakobiwinzer, Franz Hofstädter, Manfred und Stefan Haase, Gausterer 69, Ludwig Hofstädter, Kirchheuriger Hofstädter, Leopold Nowak, Reinhard Gausterer und GAMA Gausterer freuen sich über regen Andrang. Kulinarische Abwechslung versprechen unter anderem Steckerlfisch vom Grill, Heurigenschmankerln, Grillhendln und Burger.

Regionale Weinfeste, wie Guntramsdorf ziehen Einheimische und Touristen in Scharen an. Zu den Jakobitagen kommen im Durchschnitt täglich 2.500 bis 3.000 Besucher täglich auf den Kirchenplatz.

Wer Volksfestatmosphäre und erstklassige Spitzenweine zu schätzen weiß, der ist bei den Guntramsdorfer Jakobitagen vom 16. bis 28. Juli, täglich von 10 bis 23 Uhr herzlich willkommen. Das Weinfest ist übrigens auch mit der S-Bahn und der Badener Bahn bequem erreichbar. Nähere Infos sind auf www.jakobitage.net erhältlich.