Neue Beratungsstelle bringt Energiewende ins Grätzl

Mit der Initiative „Raus aus Gas lokal“ holt die Stadt Wien die Wärmewende direkt in den Bezirk. Eine neue Beratungsstelle in Mariahilf unterstützt Mieter, Eigentümer und Betriebe beim Umstieg auf umweltfreundliche Heizsysteme.

Wiens Ziel ist klar: Bis 2040 will die Stadt klimaneutral sein. Ein entscheidender Hebel dafür ist die Abkehr von fossilen Heizsystemen wie Gas. Doch wie gelingt der Umstieg im Alltag? Welche Alternativen gibt es und was kostet das? Antworten auf diese Fragen liefert seit Mai 2025 das Pilotprojekt „Raus aus Gas lokal“. Im Herzen von Mariahilf steht jeden Dienstag ein Team aus Experten für kostenlose Beratung bereit. Egal ob Mietwohnung oder Zinshaus, ob Hausverwaltung oder Betrieb: Die neue Anlaufstelle bringt die Energiewende in überschaubare Dimensionen direkt ins Grätzl.