Das erste Hallenfußball-Turnier der Volksschulen brachte ordentlich Tempo in die Rundturnhalle Simmering. Jungen und Mädchen aus dem ganzen Bezirk liefen hochmotiviert auf, feuerten einander an und lieferten spannende Spiele. Dabei ging es nicht nur um Tore und Siege, sondern vor allem um Teamgeist, Respekt und Bewegung – ganz im Sinne eines lebendigen Schulsports. Bezirksvorsteher Thomas Steinhart zeigte sich begeistert von der Energie der Kinder und der starken Beteiligung der Schulen.

Tempo, Tore und Teamgeist

Zwei Tage lang drehte sich alles um den Ball. Insgesamt 92 Buben und 67 Mädchen aus Simmeringer Volksschulen nahmen am Hallenturnier teil und sorgten für sportliche Action von der ersten bis zur letzten Minute. Gespielt wurde in acht Buben- und sechs Mädchen-Gruppen, mit viel Einsatz, schnellen Spielzügen und lautstarkem Jubel von den Seitenlinien.

Trotz aller sportlichen Ambitionen stand Fairplay stets im Mittelpunkt. Die jungen Kickerinnen und Kicker begegneten einander mit Respekt, halfen nach Stürzen auf und freuten sich gemeinsam über gelungene Spielzüge – ganz gleich, für welches Team. Werte, die an beiden Turniertagen deutlich spürbar waren.

Es ist großartig zu sehen, mit wie viel Begeisterung die Kinder dabei sind. Sport fördert nicht nur die Gesundheit, sondern auch Zusammenhalt, Disziplin und gegenseitige Wertschätzung“,

betonte Bezirksvorsteher Thomas Steinhart.

Ein besonderer Dank ging an die Direktorin der Rosa-Jochmann-Schule, Alexandra Dostal, und ihr Team für die engagierte Mitorganisation. Ebenso gewürdigt wurden die Trainer:innen, Lehreri:nnen sowie Schiedsrichterin Vera Dumser, die mit Übersicht und Fingerspitzengefühl für faire Spiele sorgte.

Simmerings Schulen am Ball

Das Hallenturnier spiegelte die Vielfalt der Simmeringer Schullandschaft wider. Mit dabei waren zahlreiche Teams aus dem gesamten Bezirk:

Buben-Bewerbe:

GTVS Florian-Hedorfer-Straße Gruppe 1

GTVS Rzehakgasse

GTVS Wilhelm-Kreß-Platz

VS Rappachgasse Gruppe 1

VS Rappachgasse Gruppe 2

Münnichplatz

GTVS Rosa-Jochmann-Schule – Fuchsröhrenstraße

Mädchen-Bewerbe:

OVS Svetelskystraße 5 – Landhausschule 1

OVS Svetelskystraße 5 – Landhausschule 2

GTVS Wilhelm-Kreß-Platz

GTVS Florian-Hedorfer-Straße

GTVS Rosa-Jochmann-Schule – Fuchsröhrenstraße Gruppe 1

Für viele Kinder war es das erste Hallenturnier überhaupt. Eine Erfahrung, die Mut macht, das Selbstvertrauen stärkt und Lust auf mehr Bewegung weckt. Die Bezirksvorstehung Simmering zieht eine durchwegs positive Bilanz und sieht in der gelungenen Premiere den Startschuss für eine mögliche Fortsetzung.

