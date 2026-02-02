Gemeinsam mit dem legendären Schaumrollenkönig Karl Guschlbauer bringt PENNY Österreich eine exklusive Edel-Schaumrolle ins Regal. Die traditionsreiche Wiener Mehlspeise wurde eigens für den Opernball mit echtem Goldstaub veredelt und ist ab 5. Februar – solange der Vorrat reicht – österreichweit um 4,99 Euro erhältlich.

Opernball-Feeling für daheim

„Die Schaumrolle ist ein Stück Wiener Tradition. Mit der Gold-Edition wollte ich den besonderen Zauber des Opernballs einfangen.“

…erklärt Guschlbauer. Dank der Kooperation mit PENNY könne dieses besondere Geschmackserlebnis heuer wirklich jede und jeder genießen – ganz ohne Frack oder Abendkleid.

Auch PENNY-Geschäftsführer Johannes Greller sieht darin ein Stück gelebten Wiener Glamours für alle: Der Opernball stehe für Glanz und große Emotionen – und genau dieses Gefühl könne man sich mit der goldenen Schaumrolle unkompliziert nach Hause holen.

Hollywood-Glamour inklusive

Für zusätzlichen Glanz sorgt heuer auch prominente Begleitung: Hollywood-Star Sharon Stone wird Karl Guschlbauer am Opernball begleiten und damit internationales Starflair nach Wien bringen. Ein Auftritt, der perfekt passt – denn wie der Opernball selbst steht auch die goldveredelte Schaumrolle für Eleganz, große Emotionen und einen Hauch Luxus.