Adventzauber im Böhmischen Prater

Park Hrabalek und Hutschn Bräu laden in der Adventzeit jedes Wochenende zum Weihnachtszauber im Böhmischen Prater. Beim Eröffnungs-Event am 3. 12. tritt Kurt Elsasser auf.

Ambiente

Der Charity-Adventmarkt im Böhmischen Prater lockt mit kulinarischen Schmankerln und nostalgischen Fahrgeschäften.

An den Advent-Wochenenden findet im Park Hrabalek im Böhmischen Prater ein charmanter Weihnachtsmarkt statt. Zahlreiche Stände bieten exklusiven Hutschn Bräu Bierpunsch, kulinarische Köstlichkeiten und traditionelle Handwerkskunst an. Zusätzlich wird ein buntes Rahmenprogramm geboten: Eröffnet wird der Weihnachtszauber heuer am 3. Dezember mit einer Segnung durch Dompfarrer Toni Faber, einer Eröffnungsrede des Bezirksvorstehers Marcus Franz und einem anschliessend Live-Act von Sänger Kurt Elsasser.

Programm

Neben einem musikalischen Unterhaltungsprogramm sorgen beim Weihnachtszauber im Böhmischen Prater natürlich auch geöffnete Fahrgeschäfte für Spaß und Stimmung. Zu den Highlights zählt zweifellos das historische Ringelspiel mit zwölf Holzpferden, welches als ältestes Ringelspiel Europas gilt.

Der Reinerlös kommt auch heuer wieder Hilfsorganisationen zugute!