Am 9. und 10. Juni geht es vor dem MQ heiß her

Grillen ist längst mehr als „nur“ Würstel & Co. – immerhin hat sich Gemüse neben klassischen Grillzutaten zur Nummer 1 am Rost entwickelt, ist Grillkäse von Österreichs Grilltellern nicht mehr wegzudenken und Abwechslung beim Würzen ein Muss. Genau diese Vielseitigkeit wollen die Wiener Köchin, Foodbloggerin und Autorin Alexandra Palla und das Profi-Grill-Team beim Kotányi Grill Pop-up zeigen: Neue Grillideen und praktische Tipps zum Würzen und Marinieren sollen dabei richtig Lust auf das Experimentieren am heimischen Grill machen. Neben den Grill-Verkostungen stehen auch diverse Spiele sowie ein Meet & Greet mit geladenen Foodbloggern wie Thoms Küchenblock, Rita Baeckt und die Nascherei am Programm.

Das Kotányi Grill Pop-up im Überblick Wann: 9. & 10. Juni 2023, 12 bis 20 Uhr Wo: Museumsquartier Wien (vor dem Haupteingang) Sommerliche BBQ Inspiration mit urbanem Grillflair beim Kotányi Pop-up-Container am Platz vor dem MQ mit Chill-out Area, Grill-Kostproben, Gewinnspielen und abwechslungsreichem Programm mit (TV-)Köchin Alexandra Palla und heimischen Foodbloggern (15-18 Uhr). Der Eintritt ist frei! Mehr Infos zum Grillen unter www.kotanyi.at