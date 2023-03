Apfelstrudel: Eis des Jahres diesmal aus Österreich

Der Frühling hat offiziell begonnen und passend dazu ist auch die Eissaison ist wieder eröffnet. Die in Österreich kreierte Sorte „Apfelstrudel“ wurde zum europäischen Eis des Jahres ernannt.

Seit über zehn Jahren hat sich die Kür des europäischen „Eis des Jahres“ etabliert und in diesem Jahr wurde Österreich eingeladen, die Kreation der Sorte zu übernehmen. Die Eismacher*innen wollten eine typisch österreichische Mehlspeise in den Vordergrund rücken und die Wahl fiel auf den allseits beliebten Apfelstrudel.

Die Eiswochen 2023

Passend zum europäischen Eis des Jahres findet von 24. bis 31. März sowie von 1. bis 7. Mai in den heimischen Eissalons auch jeweils eine „Eiswoche 2023“ mit dem Schwerpunkt „Apfelstrudel-Eis“ statt. Vom 26. Juni bis 9. Juli 2023 stehen die „Kinder-Eiswochen“ auf dem Programm, bei denen besondere Sorten wie Einhorn, Popcorn oder Schlumpf die Kinderherzen höher schlagen lassen.

Unterstützung für die St. Anna Kinderkrebsforschung

Darüber hinaus engagieren sich die österreichischen Eissalons bereits seit mehr als 20 Jahren für die St. Anna Kinderkrebsforschung. In dieser Zeit konnten insgesamt mehr als 100.000 Euro an Spenden erzielt werden, allein im vergangenen Jahr waren es 7.140 Euro. Die Branchenvertreter Andrew Nussbaumer und Luca Alberti kündigten an, dass die Spendenaktion auch in diesem Jahr fortgesetzt wird.