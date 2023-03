REBECCA noch bis Jänner 2024 im Raimund Theater

Bereits über 200.000 verkaufte Tickets und fast täglich ausverkaufte Vorstellungen. Das ist der Grund warum die Vereinigten Bühnen Wien, ein Unternehmen der Wien Holding, das VBW-Hitmusical REBECCA bis Jänner 2024 verlängern.

Intendant Christian Struppeck zeigt mit REBECCA eine spektakuläre Neuinterpretation des bekannten Stoffes. Das Musical hatte in der Vergangenheit bereits viele internationale Stationen und erfreut sich nun in Wien großer Beliebtheit. Mit besonders opulenter Ausstattung, ergreifenden Melodien, großem Live-Orchester und verblüffenden Spezial-Effekten zieht REBECCA das Publikum in den Bann.

Rekordsummen

Die Entscheidung, das Musical bis Anfang Jänner 2024 zu verlängern, zeigt, wie erfolgreich die Neuinszenierung von REBECCA ist. Die Vereinigten Bühnen Wien haben damit eindeutig den Nerv des Publikums getroffen.

„Ich freue mich, dass REBECCA beim Publikum derart beliebt ist und wir fast täglich ausverkaufte Vorstellungen im Raimund Theater verzeichnen dürfen.“, so VBW-Geschäftsführer Prof. Dr. Franz Patay.

Tickets sichern

Für alle, die das Musical bisher verpasst haben oder es gerne erneut sehen möchten, bietet sich jetzt die perfekte Gelegenheit. Der Vorverkauf für die Herbsttermine hat begonnen und Interessierte sollten schnell sein, um sich ihre Tickets zu sichern. Die Neuinszenierung von REBECCA verspricht ein einmaliges Erlebnis, das man sich nicht entgehen lassen sollte.

Mehr Infos unter musicalvienna.at