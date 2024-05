Auf Info-Tour mit dem „Klima-Zug“ in der ebswien

Die ebswien erweitert ihr Klimabildungsangebot: Mit dem „Klima-Zug“ können Interessierte bequem bei kostenlosen Informations-Touren mehr über das Engagement der Kläranlage in Sachen Umwelt- und Klimaschutz erfahren.

Größer als der Vatikan ist das Betriebsgelände der von der ebswien betriebenen Kläranlage in Simmering. Um den Besuch eines der größten Öko-Kraftwerke Europas zu erleichtern und um auf dem Gelände besser voranzukommen, steht ab jetzt der „Klima-Zug“ zur Verfügung.

Volle Öko-Power

Der Öko-Strom-betriebene „Klima-Zug“ macht an zehn Klima-Stationen Halt. Bei Stopps wie „Grünes Gas“, „Grüne Wärme“ oder „Ab-Wasserkraft“ erfährt man Wissenswertes über die Erzeugung von sauberem Strom und sauberer Wärme aus Klärschlamm und gereinigtem Abwasser. Mittlerweile wird in der ebswien mehr Öko-Strom und -Wärme erzeugt als verbraucht; der Überschuss wird in die Wiener Versorgungsnetze eingespeist. Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky begrüßt das Angebot: „Mit dem neuen ‚Klima-Zug‘ können die Wiener bequem einen Blick hinter die Kulissen der Wiener Kläranlage werfen und sich über das Öko-Kraftwerk informieren.“

Gratisführungen

Bis Oktober steht jeden 1. Samstag der „Klima-Zug“ während einer Gratis-Führung für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren zur Verfügung. Start ist um 10 Uhr, die Tour dauert rund 2 Stunden. Für Kinder von 6 bis 10 Jahren bietet die ebswien mit „Tim-&-Trixi-Tropf-Tour“ ein eigenes altersadäquates Programm an. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel.: 01/760 99-5881 (Fr. Fenz), tour@ebswien.at oder i.fenz@ebswien.at.

www.ebswien.at