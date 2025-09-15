Die erfolgreiche Veranstaltungsreihe „AUS! der Krise.“ der Wiener Gesundheitsförderung – WiG kommt im September wieder nach Ottakring. Geboten werden kostenlose Vorträge, Workshops und Beratungen, die Mut machen, Resilienz stärken und hilfreiche Alltagsstrategien vermitteln.

Krisen gehören zum Leben – aber niemand muss sie alleine bewältigen. Mit der Reihe „AUS! der Krise.“ setzt die Wiener Gesundheitsförderung – WiG auf praktische Unterstützung für alle, die ihre seelische Gesundheit stärken wollen. Von September bis November laden Expertinnen und Experten aus Psychologie, Kunst und Beratung zu einem vielseitigen Programm ein, das Kraft schenkt, Wissen vermittelt und Wege aus schwierigen Situationen aufzeigt.

Inspiration und Austausch für alle Lebenslagen

Ob Eltern, die ihre Kinder achtsam begleiten wollen, Menschen, die psychische Belastungen bewältigen müssen, oder jene, die mehr Sicherheit im digitalen Alltag suchen – das Programm deckt ein breites Spektrum ab. Kreative Workshops wie „Malen, den Kopf befreien“ helfen, Gedanken zu ordnen, während Vorträge wie „Wegweiser Psychotherapie“ Orientierung in der Therapie-Landschaft bieten. Ein Höhepunkt ist der Mental Health Day am 10. Oktober, der mit mehreren Veranstaltungen und Workshops auf die Bedeutung seelischer Gesundheit aufmerksam macht.

Praktische Tipps und konkrete Hilfe

Alle Veranstaltungen sind kostenlos und finden in Zusammenarbeit mit Ottakringer Institutionen wie der VHS, dem Nachbarschaftszentrum, FEM Elternambulanz und dem Q:WIR Jugendzentrum statt. Das Ziel: Menschen stärken, Wissen zugänglich machen und ein Miteinander fördern. „Es sind oft die persönlichen Herausforderungen, die uns aus der Bahn werfen. Mit ‚AUS! der Krise.‘ wollen wir Menschen unterstützen, Strategien für schwierige Situationen zu entwickeln und gestärkt daraus hervorzugehen“, betont Dennis Beck, Geschäftsführer der Wiener Gesundheitsförderung – WiG.

Das Programm umfasst u. a.:

Kreatives Malen (19.9.) – für Klarheit und Selbstentdeckung

(9.10.) – Überblick zu Ansätzen und Möglichkeiten

10 Schritte für die psychische Gesundheit (16.10.) – alltagstaugliche Resilienz-Strategien

Mehr für weniger: Sparen im Alltag (10.11.) – praktische Tipps für ein entspanntes Haushaltsbudget

So kannst du mitmachen

Die Teilnahme ist bei allen Terminen kostenlos, teilweise ist eine Anmeldung per E-Mail erforderlich. Alle Informationen, Orte und Anmeldehinweise finden Interessierte unter wig.or.at/termine. Wer in Ottakring lebt oder einfach etwas für seine mentale Gesundheit tun möchte, sollte sich diese Gelegenheit nicht entgehen lassen. Kleine Schritte können große Wirkung zeigen.