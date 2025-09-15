Rund um die erste TRAM-Weltmeisterschaft wurde der Wiener Rathausplatz am Samstag zum Treffpunkt für Öffi-Fans aus aller Welt. Vor allem die Wiener Fans hatten guten Grund zu Jubeln.

Die erste TRAM-WM ist geschlagen: Die Weltmeister kommen aus Wien, Österreich. Die beiden Fahrer Elisabeth Urbanitsch und Florijan Isaku konnten sich gegen 24 andere Teams am Wiener Ring in acht Disziplinen durchsetzen. Auf den zweiten Platz haben es die Fahrer Monika Bocian und Dariusz Graj aus Polen geschafft, den dritten Platz auf dem Podest holten Ingrid Nansve und Ole Marius Fossen für Norwegen. Vor mehreren zehntausenden Zusehern wurden alle Teams angefeuert und die Sieger dann gebührend gefeiert.

„Herzlichen Glückwunsch an unser Spitzenteam der Wiener Linien – das war eine beeindruckende Leistung von Elisabeth und Florijan! Als Öffi-Hauptstadt haben wir als Gastgeberin mit dieser TRAM-WM Geschichte geschrieben. Wien steht für Innovation, Nachhaltigkeit und Lebensqualität und das haben wir heute auch mit einer großen Leistungsschau am Rathausplatz bewiesen“, zeigt sich Alexandra Reinagl, Geschäftsführerin der Wiener Linien begeistert.

Damit geht ein großes Fest spektakulär zu Ende. Doch das nächste Straßenbahn-Highlight ist schon fix: Wien übergibt auf der großen Bühne das Staffelholz an Warschau, Polen, wo kommendes Jahr die nächste TRAM-EM stattfinden wird.