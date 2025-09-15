Insgesamt 1.000 günstige Wohnungen mit einer Wohnungsgröße von rund 35 bis 45 Quadratmetern hat Wiener Wohnen für Studenten reserviert. Bis Ende September kann man sich noch anmelden!

Wer nach einer leistbaren und unbefristeten Wohnung am privaten Wohnungsmarkt Ausschau hält, sucht die sprichwörtliche Stecknadel im Heuhaufen. Ganz besonders gilt das für Studenten. Daher greift die Stadt Wien diesen gezielt unter die Arme: Seit 1. Mai gibt es für sie im Rahmen einer befristeten Sonderaktion leichter eine günstige Gemeindewohnung – auch ohne den üblichen Nachweis eines besonderen Wohnbedarfs. „Hunderte junge Menschen in Ausbildung haben dadurch in den vergangenen Monaten ein neues sicheres Zuhause zu fairen und leistbaren Bedingungen gefunden. Das sorgt für Stabilität, stärkt Bildungschancen und ist insgesamt ein positiver Impuls für den Bildungsstandort Wien. Es zeigt sich damit einmal mehr, dass der soziale Wohnbau in Wien der Garant für individuelle Lebenschancen und ein gutes Miteinander ist“, betont Vizebürgermeisterin und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaál.

Die Wohnungen umfassen ein bis zwei Zimmer und werden zu günstigen Richtwertmieten (derzeit 6,67 Euro pro Quadratmeter, exklusive Betriebskosten) vergeben. Die Wiener Wohnen-Sonderaktion stößt auf großes Interesse: Rund 300 junge Frauen und Männer haben schon ihre eigene leistbare und unbefristete Wohnung bezogen. Weiteren 400 Studierenden wurde der Zugang bereits ermöglicht. Sie suchen sich derzeit Wohnungen aus und werden voraussichtlich demnächst einen Mietvertrag unterzeichnen. Etliche weitere Anträge werden aktuell geprüft und bearbeitet.

Die Aktion läuft noch bis Ende September. Die Anmeldung ist vollständig online möglich. Einfach das Kontaktformular auf www.wohnberatung-wien.at ausfüllen und „Sonderaktion 2025“ auswählen.