Drei Jahre lang begleitete Jelle Krings die Gemeinschaft der ukrainischen Eisenbahnarbeiter und deren Familien. Die daraus entstandene Fotodokumentation ist ein eindrucksvolles Zeugnis von Menschlichkeit, Widerstandskraft und Pflichtbewusstsein inmitten eines brutalen Krieges. Jelle Krings Arbeiten wurden bereits von internationalen Medien wie The Guardian, National Geographic, The Economist und CNN aufgegriffen. Die Ausstellung war zuvor in Sofia, Budapest und Kyjiw zu sehen und wird nun erstmals in Österreich präsentiert. Dass die Ausstellung am Wiener Hauptbahnhof stattfindet, ist kein Zufall: In den ersten Wochen nach Kriegsbeginn wurde er zu einem zentralen Ort der Ankunft, Hilfe und Solidarität.

„Der Wiener Hauptbahnhof ist für diese Ausstellung ein besonders symbolträchtiger Ort”, betont ÖBB CEO Andreas Matthä. „Hier kamen im Frühjahr 2022 tausende Menschen aus der Ukraine an, die vor dem russischen Angriffskrieg geflüchtet waren. Damals haben wir unkompliziert und schnell Hilfe angeboten und gemeinsam mit der Caritas eine Notschlafstelle errichtet. Umso mehr freut es mich, diese besonderen Bilder hier zeigen können.”

„Ich bin dankbar, dass unsere Ausstellung “Iron People” einen Platz an Österreichs wichtigstem Verkehrsknotenpunkt gefunden hat. Über 200.000 Eisenbahnmitarbeiter sind für mehr als 20.000 Kilometer Eisenbahnschienen in der Ukraine verantwortlich. Trotz der ständigen Gefahr durch russische Angriffe haben sie das Netz während des gesamten Krieges weitgehend funktionsfähig gehalten. Ihre Arbeit hat unzählige Leben gerettet und war entscheidend dafür, dass die Ukraine der Invasion standhalten konnte. Diese Ausstellung präsentiert ihre Zeugnisse.“ sagt der Künstler Jelle Krings.

Ausstellungsdetails im Überblick

Ort: BahnhofCity Wien Hauptbahnhof, Untergeschoss (zwischen Müller und Turek Store)

Dauer: bis 21.03.2026

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag, 10:00 bis 17:00 Uhr

Eintritt: kostenlos