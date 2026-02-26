Prof. Hademar Bankhofer prägte über fünf Jahrzehnte die Welt der Gesundheitskommunikation. Ob in Fernsehen, Radio oder Print – seine unverwechselbare Art, medizinische Themen leicht verständlich und humorvoll zu vermitteln, machte ihn zu einer Ikone der Wohlfühlkultur. Mit mehr als 70 Büchern, unzähligen Kolumnen und tausenden begeisterten Lesern bleibt sein Erbe lebendig.

Ein Leben für Gesundheit und Wohlbefinden

Wohlfühlpapst Hademar Bankhofer widmete sein gesamtes Leben den Themen gesunde Ernährung, Naturarzneien, Hausmittel und Lebenshilfe. Sein Ziel war es stets, auch komplexe medizinische Inhalte auf amüsante, einprägsame Weise zu vermitteln. Inspiriert von Persönlichkeiten wie Friedrich Torberg und TV-Star Rudi Carrell entwickelte er seinen eigenen Stil. Bankhofer vermittelte ernsthafte Ratschläge mit einem Lächeln, gepaart mit unterhaltsamer Leichtigkeit.

Seine Bestseller-Ratgeber vermitteln altes Wissen über wirksame Hausmittel und Naturmedizin, das Bankhofer der Nachwelt erhalten wollte. Bis zuletzt arbeitete er an Büchern, Gesundheitskalendern und Publikationen beim Bassermann Verlag (Verlagsgruppe Bertelsmann), um seine Leidenschaft für einen gesunden Lebensstil weiterzugeben.

Leidenschaft für Journalismus und Wissen

Geboren am 13. Mai 1941 in Klosterneuburg, blieb Bankhofer seinem Heimatort stets verbunden. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Liselotte „Lizzy“, mit der er 56 Jahre glücklich verheiratet war, lebte er ein Leben voller Liebe zu Tieren und Natur. Neben Schafen, Ziegen und Katzen gehörte Gesundheit für die Familie stets zum Alltag.

Seine Neugier und Begeisterung für Gesundheit verdankte er seiner Mutter, die als „Kräuterhex“ bekannt war. Obwohl er zunächst Jus, Philosophie, Psychologie und Publizistik studierte, zog ihn die schriftstellerische Arbeit früh in ihren Bann. Später prägte er als Dozent und Lehrbeauftragter an der Akademie für Ganzheitsmedizin in Klagenfurt, der Donau-Universität Krems und der Universität Leipzig Generationen von Studierenden.

Wertvolles Vermächtnis für die Menschen

Als „Mister Gesundheit“ wurde Bankhofer 1991 mit dem Titel Professor geehrt. Zahlreiche weitere Auszeichnungen würdigten sein Engagement für Volksgesundheit, darunter das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Wien, die Ehrenmedaille der Albert-Schweitzer-Gesellschaft und das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten.

Seine Karriere brachte ihm Begegnungen mit internationalen Persönlichkeiten wie Sophia Loren, die sein Fachwissen über gesunde Ernährung schätzte. Bankhofer hinterlässt seine Ehefrau Lizzy, den Sohn Hadschi Bankhofer und vier Enkelkinder. Sein Wissen, seine Lebensfreude und seine einzigartigen praktischen Gesundheitstipps werden Fans und Gesundheitsbewusste weiterhin inspirieren.