Rapid im großen Cup-Finale: Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Wie einst Marcus Pürk gelang nun Guido Burgstaller ein Doppelpack zum Cup-Finale!

Vor ewigen 28 Jahren war es Marcus Pürk, der mit einem Doppelpack gegen Salzburg die Tür zum Cuptriumph aufstieß. Und die Mannen um Kühbauer, Heraf, Marasek, Pecl, Barisic, Konsel, Stöger und Guggi mit seinem Siegeshammer gegen Leoben holten den Pokal. Der Beginn einer Reise, die bis in den Meisterhimmel und ins Europacup-­Finale führte.

Von dieser Auferstehung träumen Abertausende ­Rapid-Fans seit dem Doppelpack von Burgstaller im Halbfinale.

Kann das Zufall sein?

Es stimmt ja, die Parallelen lassen hoffen. Wieder zwei Tore, wieder ein Superstürmer. Faktum ist aber auch, dass Grün-Weiß gegen Sturm am 30. April Außenseiter ist. Dass zwei Cup-Finali gegen die Dosen verloren wurden. Dass der letzte Titel schon 15 Jahre her ist. Dass viele, einst glühende Fans nicht mehr daran glauben. Dabei wäre es so schön für unseren Fußball – die Mannschaft kann Geschichte ­schreiben, die Massen zurückholen. Am 30. April ab 20.30 Uhr.