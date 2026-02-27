Ganz klassisch startet der Abend mit dem feierlichen Einzug der Debütantinnen und Debütanten. In Weiß und Schwarz setzen sie den eleganten Rahmen für eine Ballnacht, die sich sehen lassen kann. Danach gehört die Tanzfläche den Gästen – ob Walzer, Discofox oder flotte Rhythmen: Hier kommt garantiert jede und jeder in Schwung.

Ein besonderes Highlight wartet um Mitternacht: Die Formation Synergy Dance sorgt mit einer energiegeladenen Show für Staunen im Ballsaal. Leidenschaft, Präzision und mitreißende Choreografie versprechen Gänsehaut-Momente.

Action in der Activity Area

Wer zwischendurch nicht nur tanzen, sondern selbst sportlich aktiv werden möchte, sollte der beliebten Activity Area einen Besuch abstatten. Hier ist Mitmachen ausdrücklich erwünscht!

Ob beim Riesenschach, an der Station der Eishockey-Profis der Vienna Capitals oder bei weiteren sportlichen Challenges – betreut von Vereinen der drei Wiener Sportdachverbände – ist für Spaß bei Jung und Alt gesorgt. Bewegung wird hier zum Erlebnis.

Große Tombola mit attraktiven Preisen

Natürlich darf auch die traditionelle Tombola nicht fehlen. Von Gutscheinen über Sportartikel bis hin zu hochwertigen Pflegeprodukten wartet eine breite Palette an Gewinnen auf glückliche Losbesitzerinnen und Losbesitzer. Mitmachen lohnt sich also doppelt!

Drei Verbände, ein gemeinsames Fest

Organisiert wird der Ball von ASKÖ WAT Wien, SPORTUNION Wien und ASVÖ Wien in Kooperation mit Sport Wien – MA 51. Gemeinsam zeigen sie: Sport verbindet – und das nicht nur in der Halle oder am Spielfeld, sondern auch am Parkett des Wiener Rathauses.

Der Ball des Sports ist damit Treffpunkt, Bühne und Bewegungsraum zugleich – ein Abend für alle, die Sport, Musik und Gemeinschaft lieben.

Tickets gibt es online unter: www.ball-des-sports.at