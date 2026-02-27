Bereits zum elften Mal suchte das WIENER BEZIRKSBLATT in Kooperation mit der Wirtschaftskammer Wien, W24 und der Volksbank Wien die beliebtesten Unternehmen und Mediziner Wiens. Im Laufe des Vorjahres wählten mehr als 125.000 Bezirksblatt-Leser per Publikumsvoting ihre Favoriten in den 23 Bezirken und schließlich der ganzen Stadt. Jetzt wurden in der Wirtschaftskammer Wien die Gesamtsieger der Business & Medical Awards 2025 ausgezeichnet.

Vorab gilt den Sponsoren, die den Award seit Jahren unterstützen und möglich machen großer Dank. Allen voran die Wirtschaftskammer Wien, die an diesem Abend durch Marko Fischer, Andre Stolzlechner, Hans Arsenovic und Margarete Kriz-Zwittkovits vertreten wurde, die auch die Laudatio hielt. „Diese Award ist uns ein wichtiges Anliegen. Es handelt sich dabei ja um eine ganz besondere Auszeichnung. Wird diese doch direkt von Ihren Kunden vergeben, die Ihre ausgezeichneten Leistungen würdigen.“

Auch die Volksbank unterstützt den Award seit Jahren, wie Judith Schrammel aus dem Bereich Geschäftskunden betonte. „Wir stehen stets mit Rat und Tat an der Seite der Unternehmer Wiens und wünschen allen Preisträgern alles Gute zu ihrem Erfolg.“ Dem schlossen sich auch Petra Romagna und Gerhard Blak von der Volksbank Wien an.

Dazu Thomas Strachota, Geschäftsführer des WIENER BEZIRKSBLATT: „Es ist nicht selbstverständlich, dass Partner so geschlossen hinter einem Projekt stehen. Dafür wollen wir uns bedanken. Aber allem voran ist es uns als regionalem Medium wichtig Unternehmen in und aus allen 23. Bezirken vor den Vorhang zu holen und ihre ausgezeichneten Leistungen zu würdigen und sichtbar zu machen.“

Aber nun zu den eigentlichen Stars des Abends – den Gewinnern.

Erstmals verliehen: Award für Barrierefreiheit

Ganz neu vergeben wurden heuer die Awards für barrierefreie Betriebe in allen 23 Bezirken. „Damit wollen wir die Firmen noch mehr motivieren, darauf zu schauen”, betonte Rudolf Kravanja vom Bundesverband der Menschen mit Behinderungen (ÖZIV).

Der Barrierefrei-Award für Wien ging an Lillis Ballroom im 9. Bezirk und wurde von Petra Schön und Hannah Beck entgegen genommen. „Wir freuen uns über die Auszeichnung und auch darüber, dass unsere Bemühungen für Barrierefreiheit, die bei uns von Anfang an im Mittelpunkt stehen auch aufgefallen sind und gewürdigt werden.“

Die Bezirks Medical Awards

Eine Besonderheit der Medical Awards ist, dass bei diesen alle ex aequo gewinnen und es somit nur Sieger gibt. Ausgezeichnet wurden dabei die Pflege Innerfavoriten, für die OA Dr. Rudolf Rumetshofer „im Namen seiner 250 Bewohner und unserer Mitarbeiter, die sich rürend um diese kümmern“ entgegennahm.

Ausgezeichnet auch – und das im wahrsten Sinne des Wortes – die Gartensiedlung Fortuna im 21. Bezirk, deren Direktor Savo Ristic auf die Besonderheit der Pflegeeinrichtung hinwies „Unsere 63 kleinen Reihenhäuser mit eigenem Garten sind in Wien einzigartig.“

Als Dritter in der ausgezeichneten Runde durfte sich die Johann Strauss Apotheke im 4. Bezirk freuen.

Die Bezirks Business Awards

Die Bezirks Business Awards werden in drei Kategorien vergeben. Klein-, Mittel- und Großbetriebe. Bei ersteren holte sich die Tanzschule Lamp aus dem 21. Bezirk den Sieg, worüber sich Thomas und Viktoria Lamp „das Schönste was Füße machen können ist tanzen“ sehr freuten. Auf Platz 2 wurde der GesundheitsEngl von Sonja Engl aus dem 23. Bezirk gewählt, den 3. Platz holte sich der Favoritner Malermeister Ugur Enli.

Bei den Unternehmen, die zwischen 10 und 49 Mitarbeiter haben ging der 1. Preis an die Ford Schörg GmbH im 18. Bezirk. Diesen nahm Rainer Sonnleitner entgegen, der besonderen Grund zur Freude hatte. „Ich feiere heuer auch mein 20jähriges Jubiläum im Betrieb.“ Silber ging in dieser Kategorie an die Reider GWH Installationen in Neubau. Bronze holte das österreichische Familienunternehmen Gold & Co. Walter Hell-Höfinger meinte über diesen Erfolg bescheiden „Ich habe eben ein Produkt, das momentan alle interessiert.“

In der Kategorie Großbetriebe entschied die Tanzschule Chris aus dem 2. Bezirk das Rennen für sich. Stellvertretend für ihren Vater nahm Linda Lachmuth den Award entgegen. Die erst 16jährige tanzt seit ihrem vierten Lebensjahr und ist bereits mehrfache Wiener Meisterin, Vize-Staatsmeisterin und ganz besonders stolz darauf, „dass ich die jüngste Tanzlehrerin Österreichs bin.“

Den zweiten Platz sicherte sich die Konditorei Groissböck, die weit über die Grenzen des 10. Bezirks „für die besten Krapfen Wiens“ bekannt ist. Auf die Frage nach diesem Erfolgsrezept antwortete Oliver Groissböck humorvoll „ich könnte es ihnen verraten, aber dann müsste ich sie töten“.

Patz 3 ging schlussendlich an den Tiergarten Schönbrunn und wurde von Verena Tayam entgegen genommen.

Wir gratulieren allen Gewinnern ganz herzlich!

Hier noch ein paar Impressionen des Abends: