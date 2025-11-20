Die Bezirks-Business- & Medical-Award-Galas 2025 des Wiener Bezirksblatts neigen sich dem Ende zu: Auch in der Bezirksvorstehung Donaustadt wurde mit den Gewinnerinnen und Gewinnern sowie den Partnern und Sponsoren wie der Volksbank mit Wolfgang Lettenbichler, der Wiener Wirtschaftskammer mit Thomas Götz und W24 ausgiebig gefeiert.

,,Die Donaustadt wächst und wächst‘‘, erzählte Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy bei seiner Eröffnungsrede. ,,Jährlich kommen 5000 bis 6000 neue Bürgerinnen und Bürger in unseren Bezirk. Die brauchen natürlich auch Arbeitsplätze.‘‘ Und dafür sorgen die Unternehmerinnen und Unternehmer!

Medizinische Helden

Bei den Medical Awards wurden der Arbeiter Samariterbund mit seinem Sicherheitskompetenzzentrum in der Wallenberggasse 2, die Psychotherapeutische Praxis am Lavendelweg 11 mit Jolana Rixinger-Jehlicka und die Praxis Prof. Tepper am Rennbahnweg 13 ausgezeichnet. Der erstmals vergebene Barrierefrei-Award ging an das Hotel Schani UNO City, vertreten von Alexander Lang: ,,Die Barrierefreiheit ist ein Eckpfeiler unseres Hotels, eine echte Marke.‘‘

Die Business-Awards

Bei den Kleinbetrieben ging die ,,Goldmedaille‘‘ an das Kosmetikstudio ,,Frauen im Fokus‘‘ und bei den Mittelbetrieben an die Tanzschule Schwebach, was Martina Schwebach und Betina Gusel begeisterte: ,,Wir sind jetzt seit neun Jahren in der Donaustadt und fühlen uns richtig wohl hier.‘‘ Insgesamt werden dort 124 Kurse pro Woche angeboten. Bei den Großbetrieben landeten ausschließlich bekannte Unternehmen auf dem Podest: Die Bäckerei Ströck mit 80 Filialen in ganz Wien auf Platz 3, IKEA Wien Nord mit 1,6 Millionen Besuchern jährlich auf Platz 2 und Transgourmet Österreich, der Großhandelspartner für Gastronomie, ganz oben als großer Triumphator.

Gewinner-Liste der Donaustadt-Awards 2025

Bezirks Medical Awards

Arbeiter Samariterbund

Psychotherapeutische Praxis

Praxis Prof. Tepper

Bezirks Award Barrierefreiheit

Hotel Schani UNO City

Kleinbetriebe

1. Platz: Frauen im Fokus

2. Platz: Cameo Lounge

3 Platz: Sattlerei Schmidt

Mittelbetriebe

1. Platz: Tanzschule Schwebach

2. Platz: Raumausstatter Hutterer

3. Platz: NXT Cargobikes & Eisbude

Großbetriebe

1. Platz: Transgourmet Österreich

2. Platz: IKEA Wien Nord

3. Platz: Ströck

©Stefan Diesner