Die Leser:innen des Wiener Bezirksblatts haben ihre Stimme abgegeben und entschieden, welche Betriebe im Bezirk mit einem Bezirks Business und Medical Award ausgezeichnet werden sollen. Die Verleihung fand jetzt in den Räumlichkeiten des “ega: Frauen im Zentrum” statt. Ein Abend ganz im Zeichen der Mariahilfer Wirtschaftstreibenden. Denn es waren nicht nur die Gewinner:innen anwesend, sondern auch zahlreiche Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk zum “get2gehter” geladen, um sich zu vernetzen und auszutauschen. Eine sinnvolle Zusammenführung zweier Events, wie die Bezirksvorsteher-Stellvertreterin Julia Lessacher befand.

Vielfalt an Unternehmen

Eine Veranstaltung wie diese zeigt die Vielseitigkeit und Kreativität, die es auf Unternehmerseite im Bezirk gibt, freute sich WKW-Bezirksobfrau für Mariahilf Verena Haller. Diese Vielfalt an Betrieben spiegelte die Preisverleihung auch deutlich wieder. So kamen die Gewinner:innen aus ganz unterschiedlichen Branchen: Der kleine Bioladen “Lieber Ohne” wurde genauso ausgezeichnet wie die Beauty-Profis von “GoAesthetic”, die Jeans-Experten “The Budims” oder die Vereinigten Bühnen Wien. Egal ob Kulinarik, Kultur, Mode oder Handwerk, der 6. Bezirk hat einiges zu bieten. Und diese Stärke sollten man auch nutzen und sich besser untereinander connecten – dieser Ansicht war Preisträger Michael Dorfer, Direktor des Hotels “Jaz in the City Vienna”. In seiner Dankesrede motivierte er die anderen Gewinner:innen dazu, sich mehr zusammenzuschließen, um gemeinsam im Bezirk etwas zu bewirken.

Dieser Meinung schloss sich auch Thomas Strachota, Geschäftsführer des Wiener Bezirksblatts, an, der die abschließenden Worte der Verleihung über hatte – bevor bei Häppchen und Drinks genetzwerkt wurde.

Die Gewinner

Bezirks Medical Award

Marien-Apotheke

Dr. Ursula Hanusch

Teampraxis im 6.

Bezirks Barrierefreiheit Award

Kurkonditorei Oberlaa

Bezirks Business Award

Kleinbetriebe

1. Platz: GoAesthetic

2. Platz: Lieber Ohne

3. Platz: The Budims

Mittelbetriebe

1. Platz: ITG

2. Platz: Thermex Installationen

3. Platz: Jaz in the City Vienna

Großbetriebe

1. Platz: Vereinigte Bühnen Wien

2. Platz: Haus des Meeres

3. Platz: Verein der Wiener Frauenhäuser

©Stefan Burghart