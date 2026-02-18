Der FC 1980 Wien ist ein Fußballverein aus und in Favoriten, der auf eine lange Tradition zurückblickt. Doch es ist nicht nur der Sport auf den man hier besonders stolz ist. „Wir haben rund 250 Kinder im Verein, davon gut 80 Prozent mit Migrationshintergrund, aber auch Scheidungskinder und jetzt auch Kinder aus der Ukraine, usw..“, so Jugendleiter Thomas Zechmeister. Für viele dieser Kinder ist „unser Verein ihr sportliches und soziales Zuhause, wo wir auch mit ihnen lernen, Lehrstellen suchen und ihnen helfen ihren Weg in die Zukunft zu finden.“

Helfen beim Helfen

Auch wenn sich Viele ehrenamtlich auf den Platz und in den Dienst der guten Sache stellen – ganz ohne das liebe Geld geht es nicht. „Die Unterstützung bedürftiger Kinder, die Anmietung von Trainingsplätzen oder ein neuer Kunstrasen – all das kostet. Schön wäre es wenn etwa eine Firma helfen würde „nur“ die Kosten der vielen Turniere in der Höhe von immer jeweils 4x 80€ zu übernehmen, um die „zumindest“ einmal abgesichert zu wissen.“ Wer den Verein unterstützen möchte, schreibt an thomas.zechmeister@yahoo.de