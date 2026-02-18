Zur Eröffnung ließen sich zahlreiche bekannte Gesichter aus Kunst, Kultur und Unterhaltung blicken. Mit dabei waren unter anderem Model Kerstin Lechner, Mezzosopranistin Zoryana Kushpler, Moderatorin Kati Bellowitsch, Schauspieler Peter Windhofer, Regisseur Marvin Kren, Moderator Alexander Rüdiger, Ex-Miss-Austria Tanja Duhovich, Model Martina Gleissenebner-Tesky, Moderatorin Eser Akbaba, Tennis-Guru Andreas Du Rieux sowie Schönbrunn-Chef Klaus Panholzer.

Immersives Abenteuer auf drei Etagen

Auf über 1.100 Quadratmetern und drei Etagen erwartet Besucherinnen und Besucher eine rund 60-minütige Zeitreise, die moderne Projektionstechnik, Licht, Sound und reale Kulissen zu einem multimedialen Gesamterlebnis verbindet.

Dabei werden weltbekannte Mysterien neu inszeniert: von den Pyramiden von Gizeh über die Nazca-Linien bis hin zu Stonehenge oder Chichén Itzá. Interaktive Rätsel, digitale Erlebnisräume und symbolträchtige Lichtinstallationen machen das Publikum selbst zu Entdeckerinnen und Entdeckern.

360°-Show als großes Highlight

Ein Höhepunkt der Ausstellung ist die 360° immersive Main-Show, bei der Monumente und Symbole aus verschiedenen Kulturen in einer bildgewaltigen Inszenierung miteinander verschmelzen. Geometrische Muster, kosmische Achsen und kulturübergreifende Zeichen sorgen für echtes Staunen – und für so manchen Gänsehautmoment.

Nervenkitzel mit 5D und Virtual Reality

Wer es actionreicher mag, kommt ebenfalls auf seine Kosten: Der 5D Motion Ride „Atlantis“ nimmt die Besucherinnen und Besucher mit in die sagenumwobene Welt des versunkenen Kontinents. Mutige können in einer Virtual-Reality-Experience außerdem über Maya-Tempel fliegen und in das Reich Kukulcans eintauchen.

In der Station „Ägypten & Saqqara“ geht es hingegen tief hinunter: Unterirdische Grabstätten, das geheimnisvolle „Dendera-Licht“ und die rätselhafte Sabu-Scheibe sorgen für faszinierende Einblicke in eine der bedeutendsten Hochkulturen der Menschheit.

„Das Unbekannte greifbar machen“

In seiner Eröffnungsrede betonte Markus Beyr, CEO des Immersium:Wien:

„Mit WORLD OF MYSTERIES erschaffen wir eine Welt, in der das Unbekannte greifbar wird. Wir verbinden Wissen, Emotion und modernste Technologie, um die großen Fragen der Menschheitsgeschichte neu erlebbar zu machen.“

Auch die Gäste zeigten sich begeistert. Mezzosopranistin Zoryana Kushpler schwärmte: „Ich war mit meinem Sohn Marc hier – die Show verbindet auf moderne Weise Wissen und Unterhaltung, und die Hauptshow ist einfach visuell überwältigend.“

Bis Juni 2026 täglich geöffnet

Die Ausstellung läuft noch bis 30. Juni 2026 und ist täglich von 10 bis 18 Uhr geöffnet (letzter Einlass 17 Uhr). Damit wird „World of Mysteries“ zu einem neuen Fixpunkt für Familien, Kulturfans und alle, die sich vom Unbekannten faszinieren lassen.

WORLD OF MYSTERIES – THE IMMERSIVE EXPERIENCE

📍 Immersium:Wien, Habsburgergasse 10, 1010 Wien

🕙 täglich 10:00–18:00 Uhr (letzter Einlass 17:00 Uhr)

⏳ Dauer: ca. 60–75 Minuten

🎟️ Erwachsene: 24,50 € | Ermäßigt: 21,50 €

🎢 VR-Ride optional: + 5 €

👧 empfohlen ab 6 Jahren | unter 16 nur in Begleitung

♿ rollstuhlgerecht

🌐 immersiumexperiences.com