Besser geht’s nicht: Festival-Feuerwerk bei freiem Eintritt

Das Donauinselfest begeistert von 20. bis 22. Juni mit einem tollen Programm und setzt ein starkes Zeichen für Zusammenhalt. Der Countdown läuft auf Hochtouren.

“Deine Insel. Echte Momente.“ – unter diesem Motto lädt das 42. Donauinselfest ein, bei freiem Eintritt für alle. Das größte Open-Air-Festival Europas bietet ein musikalisches Line-up quer durch alle Genres sowie ein vielfältiges Rahmenprogramm. Den Auftakt macht das Pre-Opening der Volksoper auf der Bank Austria/Radio 88.6 Rock-Bühne am Donnerstagabend, bevor am Freitagvormittag eröffnet wird.

Hit-Feuerwerk

Um 10 Uhr startet Milow das Inklusionskonzert presented by Magenta auf der großen Festbühne. An den drei Tagen wird die Wien Energie/radio fm4/Radio Wien/Hitradio Ö3-Festbühne von einem bunten Musikmix bespielt: Symba, Milky Chance, Red Bull Symphonic – Johann Strauss 2025 Edition mit Camo & Krooked, Christian Kolonovits und den Symphonikern, die No Angels, Kim Wilde, Josh, Esther Graf, Rag’n’Bone Man sowie Aut of Orda, die sich Otto Jaus, Rian und Thomas Spitzer Spezialgäste dazuholen.

Rock, Austropop und Kabarett

Auch auf den anderen Bühnen folgt ein Höhepunkt dem nächsten: Auf der Bank Austria/Radio 88.6 Rock-Bühne wird’s rockig bei Steel Panther oder Halestorm. Die Flughafen Wien/Radio Niederösterreich Schlager & Austrohits-Bühne bietet Acts wie Jazz Gitti & Disco Killers, Conchita Wurst & Band und Alle Achtung. Das Österreichische Lotterien ORF III Kulturlot wartet auf mit Manuel Rubey & Simon Schwarz, Julia Brandner sowie David Scheid.

Buntes Rahmenprogramm

Das Bundesheer lädt auf der Bundesheer Action & Activity-Insel zu sportlichen Aktivitäten und Mitmachstationen ein. Kinder und Familien können sich auf Rettungshunde-Shows, Kinderschminken oder das Kasperltheater freuen. Auf der Demokratinsel kann man an Diskussionen teilnehmen oder sein Wissen über demokratische Prozesse mithilfe interaktiver Spiele erweitern.

Charity-Sammlung

Rund um die Bühnen werden fleißig Becher gesammelt. Denn auch heuer unterstützt das Donauinselfest ein Herzensprojekt im Rahmen seiner DIF-Charity: die Krebshilfe. Mit dem Spenden des Becherpfandes in Höhe von zwei Euro können Besucher einen wertvollen Beitrag leisten.

Info: Donauinselfest Programm