Simmering: Besseres Mikroklima für Svetelsky-Platz

Mit der Umgestaltung des Svetelsky-Platzes im 11. Bezirk hat sich ein ehemaliger Hitze-Hot-Spot in eine klimafreundliche Erholungsoase für die Bewohner im Grätzl verwandelt.

Bei immer mehr Straßenzügen und Plätzen in Wien setzt die Stadt Wien Maßnahmen, die das Klima in der Stadt verbessern. Eine Wohltat, vor allem wenn wieder die heißen Sommermonate vor der Türe stehen.

Klimafit durch Entsiegelung und Begrünung

Im Oktober 2023 wurde begann die umfassende Umgestaltung des Vorplatzes in der Etrichstraße und Svetelskystraße zwischen Am Hofgartel und Mühlsangergasse. Die 4.000 Quadratmeter große Fläche wurde entsiegelt und mit hellen Betonwerksteinen gepflastert. Diese erleichtern das Versickern von Regenwasser und die Verdunstung hilft dabei, dass die Außentemperatur reduziert wird. Der Zusammenschluss von vorhandenem Baumbestand zu großzügigen Grünflächen, die Pflanzung von 19 neuen Bäumen und die Errichtung von kühlenden Wasserelementen – wie Wassertisch, Trinkhydranten und Wasserspiele mit Bodendüsen – sorgen zusätzlich für ein verbessertes und angenehmes Mikroklima im Grätzl.

Kühlung in Hitzezeiten und bessere Lebensqualität

Wie wichtig mehr Grün für ein gesundes Mikroklima im städtischen Bereich in Hitzezeiten ist, betonte auch Planungsstadträtin Ulli Sima bei der Eröffnung: „Raus aus dem Asphalt – unser Motto findet in der ganzen Stadt Einzug und ich freue mich, dass sich auch in Simmering viel tut. Entsiegeln, begrünen und kühlen – so schaffen wir gemeinsam klimafitte Straßenzüge und Plätze mit neuen Bäumen, so wie hier am Svetelsky-Platz, der wirklich sehr gut gelungen ist.“ Und auch Bezirksvorsteher Thomas Steinhart unterstrich die Bedeutung der Umgestaltung für Simmering: „Mit der Umgestaltung wurde ein deutliches Zeichen gegen den Klimawandel und seine Auswirkungen gesetzt. Es freut mich sehr, dass die Maßnahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner dieses Grätzls nun mehr Lebensqualität bieten.“