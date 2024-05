Favoriten: Sport wird zwei Tage lang zum Fest

Das Favoritner Bezirks-Sportfest geht am Freitag, 7. Juni (10-18.30 Uhr) sowie am Samstag, 8. Juni (10-17 Uhr) – und heuer somit erstmalig gleich an zwei Tagen – im Helmut-Zilk-Park über die Bühne.

Der 10. Bezirk feiert heuer sein 150. Jubiläum. Ein guter Zeitpunkt um sich auch um seine persönliche Fitness zu kümmern und das breite Angebot an Sportvereinen und- möglichkeiten in Favoriten kennenzulernen. Die beste Gelegenehit dazu bietet sich beim zweitägigen Sportfest im Helmut-Zilk-Park.