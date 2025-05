„Bewegt im Park“: Gratis schwitzen mit Spaßfaktor

Turnschuhe schnüren und los: Ab 10. Juni heißt es in Wiener Parks wieder „Bewegt im Park“! Das kostenlose Fitnessangebot der ÖGK bringt die Wiener in Schwung – ganz ohne Anmeldung.

Ob Sonnengruß im Park, Schwungübungen am Spielplatz oder Power-Workout auf der Wiese – das Erfolgsprojekt „Bewegt im Park“ geht 2025 in die nächste Runde! In fast allen Wiener Bezirken starten ab 10. Juni wieder zahlreiche Kurse unter freiem Himmel. Die Teilnahme ist kostenlos, offen für alle Altersgruppen und das Beste: Es braucht weder Anmeldung noch sportliche Vorerfahrung. Nur ein bisschen Neugier und bequeme Kleidung.

Vom Parkbank-Yoga bis zum Power-Workout

Wien bewegt sich – und das ganz ohne Fitnessstudio. Mit „Bewegt im Park“ wird Sport in den öffentlichen Raum wie auf Spielplätze, Wiesen und in Parks gebracht. Das Programm bietet von sanfter Wirbelsäulengymnastik bis zu schweißtreibenden Zumba-Einheiten ein buntes Potpourri an Bewegungskursen – professionell angeleitet, regelmäßig und bei jedem Wetter. Ob Yoga, Pilates, Tai Chi, Basketball oder ganz klassisch Gymnastik: Für jedes Können ist etwas dabei. Besonders praktisch ist es, dass man kann einfach vorbeikommen und mitmachen kann.

Kein Abo, kein Drill, dafür gute Laune garantiert

Egal, ob man die erste Yoga-Pose wagt oder regelmäßig mittrainiert – bei „Bewegt im Park” geht es nicht um Leistung, sondern um Freude an Bewegung. Die Kursleiter verstehen es, Anfänger wie Fortgeschrittene mit Witz, Know-how und Motivation zu begeistern. Wer einmal kommt, kommt meist wieder. Die Stimmung ist entspannt, der Kreislauf wach und die Laune danach himmlisch. Und ja, auch der Muskelkater gehört dazu – aber der gute, von dem man stolz erzählt.

Bewegung mitten in der Stadt, ganz ohne Hürden

Das Ziel von „Bewegt im Park“ ist so simpel wie genial: Mehr Bewegung für alle, direkt im Grätzl. Deshalb finden die Einheiten in über 20 Wiener Parks statt, von Floridsdorf bis Liesing. Eine Übersicht über alle Angebote, Orte und Zeiten gibt’s unter www.bewegt-im-park.at. Das Beste daran: Mitmachen ist absolut kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig und das Angebot ist so niederschwellig wie eine Parkbank. Also: Wasserflasche einpacken, Matte unter den Arm klemmen und einfach einmal vorbeischauen. Der innere Schweinehund bleibt dabei zu Hause!