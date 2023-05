Lehrreiche Blitzkurse in den verschiedenen Sprachen

Die Aktion „Wir sprechen …“ in Rudolfsheim-Fünfhaus soll Lust auf verschiedene Sprachen machen. Und zeigen, welchen Reiz andere Sprachen haben können. Am 2. und 3. Juni am Schwendermarkt.

Für die Initiative „space & place“ ist klar: „Mehrsprachigkeit birgt einen großen Wert. Die Aktion ,Wir sprechen …‘ gibt diesem Wert und den unterschiedlichen Sprachen, die in Wien zu hören sind, eine Bühne.“ Konkreter jenen Sprachen, die im Grätzel rund um den Schwendermarkt (Äußere Mariahilfer Straße) gesprochen werden.

Von Tirolerisch bis Arabisch

Bei einem Rundgang am 2. und 3. Juni kann die Vielfalt kennengelernt werden: von Tirolerisch bis Portugiesisch, von Arabisch bis Türkisch und von Somali bis Philippinisch. Den Sprachen sind keine Grenzen gesetzt. Auf eigenen Sprachinseln am Schwendermarkt vermitteln „Muttersprachler“ die verschiedensten Laute, Wörter und Klangkombinationen.

Die Chance nützen

„Wien ist sprachlich sehr divers. Das ist eine Realität und eine große gesellschaftliche Ressource. Diese möchten wir darstellen und feiern“, sagt Brigitte Vettori, Initiatorin der Kulturorganisation „space and place“. Die Stadtarbeiter konnten beobachten, wie „Wir sprechen …“ bei Geschäftstreibenden und Anrainern des 15. Bezirks Begeisterung und Stolz hervorruft. So hoffentlich auch am Freitag, 2. Juni, von 16 bis 19 Uhr sowie am Samstag, 3. Juni, von 10:30 bis 13:30 Uhr (falls es regnet, werden die Blitz-Sprachkurse auf 16./17. Juni verschoben).